Ce sont la R5 Maxi Turbo avec laquelle le National 1986 a couru et la Corolla avec laquelle Monte Carlo et la Nouvelle-Zélande ont remporté 1988

Deux voitures utilisées par Carlos Sainz sont à vendre. Il s’agit d’une R5 Maxi Turbo et d’une Toyota Corolla WRC.



Il R5 Maxi Turbo que Carlos, alors officier de Renault Espagne, utilisé lors du Championnat d’Espagne des Rallyes 1986, sera vendu aux enchères par Artcurial à Paris le 5 février. Les vendeurs s’attendent à ce que la voiture soit payée entre 400 000 et 600 000 €.

C’était le plus puissant du groupe B à deux roues motrices, construit sur la base de la R5 Turbo “ Tour de Corse ” et populairement appelé “ gros cul ” parce que les passages de roues arrière avaient été élargis pour accueillir des pneus plus gros, pour ce que le déplacement devait également augmenter – la taille des roues était conforme au déplacement par règlement. Il est passé de 1400 à 1536 centimètres cubes et la puissance est passée à 350 chevaux.

Tels étaient les changements qu’il s’agissait d’une voiture presque neuve. Seulement 20 unités ont été construites, le minimum nécessaire pour l’homologation, mais seulement dix l’ont fait fonctionner car les autres ont été démontées pour utiliser leurs composants comme pièces de rechange. Bien que Sainz ait remporté six des 11 rallyes marquants, il n’a pas pu être champion car il a abandonné dans les essais restants et le titre est allé à Salvador Servià, avec cinq victoires et plusieurs secondes places.

Renault a ensuite vendu le véhicule à Guillermo Barreras, qui l’a utilisé en RallyCross. Et plus tard, il a été acquis par le musée Loheac pour sa restauration complète.

La Toyota est la Corolla WRC que Carlos Sainz a mené à la victoire au Rallye de Monte-Carlo et au Rallye de Nouvelle-Zélande 1998, et avec qui il a terminé septième du Rallye de Catalogne.

À cette époque, il était très étrange pour une voiture de gagner deux épreuves de Coupe du monde; les rallyes ont été beaucoup plus difficiles et les meilleurs pilotes ont utilisé des voitures neuves avec une certaine fréquence.

A cette époque, de nombreuses équipes privées ont acquis ces unités pour disputer la Coupe du Monde en championnat privé, européen ou national. La voiture a été utilisée par Freddy Loix, Toyota Suède, Toyota Belgique et Toyota Danemark. Son propriétaire actuel l’a acheté en 2016 et a ordonné de le restaurer selon ses débuts, la Corolla de Sainz. Le vendeur, Arts & Revs, en a demandé 300 000 euros.

