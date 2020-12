Fernando Alonso prend le volant de la Renault RS20 pour la deuxième fois cette année

Journée d’essai à Yas Marina de 6h00 à 15h00 CET

Suivez toute l’action de l’épreuve des jeunes pilotes qui se célèbre aujourd’hui à Yas Marina, à laquelle participe Fernando Alonso. Les tests ont commencé à 6h00 CET et dureront jusqu’à 15h00 CET.



ALIGNEMENTS

Mercedes Stoffel Vandoorne Nyck de Vries Ferrari Robert Shwartzman A. Fuoco Red Bull Jüri Vips Sébastien Buemi Renault Fernando Alonso Guanyu Zhou Haas Mick Schumacher McLaren – – Racing Point – – Alfa Romeo Callum Ilott Robert Kubica AlphaTauri Yuki Tsunoda Marino Sato Williams Jack Aitken R. Nissany

Temps de test. Toutes les équipes, à l’exception de McLaren et de Racing Point, sont restées à Abu Dhabi pendant quelques jours après le Grand Prix pour organiser le test des jeunes pilotes, auquel participent les pilotes ayant terminé moins de deux Grand Prix et ceux qui n’ont pas participé. la saison 2020.

Ces tests sont également l’occasion de voir Alonso au volant de la Renault RS20, une voiture qu’il a déjà testée en octobre lors d’une journée de tournage sur le circuit de Barcelone-Catalunya. Bien que l’Espagnol ne remplisse pas la condition de jeune cavalier, il a obtenu un permis spécial pour participer à ces épreuves, à l’instar de Robert Kubica et Sébastien Buemi.

Mick Schumacher fait également partie des sites touristiques locaux. L’Allemand, après avoir piloté la Haas VF-20 vendredi dernier en FP1, a toute une journée pour lui permettre de continuer à s’habituer à la voiture et à se préparer à ses débuts.

Les pilotes ont aujourd’hui une journée ensoleillée à Yas Marina, qui a commencé avec des températures autour de 18 ° C et qui peuvent atteindre 27 ° C. Les pneus sur lesquels ils roulent aujourd’hui sont les C4 et C5. Chaque pilote a cinq matchs du premier et deux du second.

SUIVEZ LE TEST ABU DABI

7:42 Mick Schumacher a déjà bouclé 22 tours au volant de la Haas. L’Allemand a signé un temps de 1’40”438 sur le pneu moyen, ce qui lui suffit pour être 12e du tableau.

22 tours enregistrés – meilleur tour de @SchumacherMick actuellement à 1: 40.438 / P12. # F1Testing # HaasF1 # F1 pic.twitter.com/YngpaUtch5 – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 15 décembre 2020

7:07 Tous les pilotes participant au test ont testé la piste.

6:01 Voici Fernando Alonso!

Lumière verte!

Aujourd’hui, FA utilise le numéro 14 sur sa voiture. GYZ a 46 #RSspirit pic.twitter.com/KFnloKBXJB – Renault F1 Team (@ RenaultF1Team) 15 décembre 2020

6h00 Feu vert, l’action commence!

