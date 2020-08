Scott Dixon et Takuma Sato ont répété leur fusillade de 20 tours depuis l’Indianapolis 500 il y a une semaine, avec Dixon inversant l’ordre d’arrivée samedi en s’imposant au World Wide Technology Raceway à l’extérieur de St. Louis.

Sato a repoussé Dixon dimanche dernier pour sa deuxième victoire sur l’Indy 500 en quatre ans. Dixon avait 20 tours pour chasser Sato, mais un avertissement tardif a mis fin à la course sous jaune.

À Gateway, Dixon a pris la tête en battant d’abord Pato O’Ward hors des stands, puis il est passé à l’avant lorsque Sato a fait son arrêt à 25 tours de la fin. Sato est revenu sur la piste en troisième, a dépassé O’Ward avec un mouvement extérieur audacieux puis a jeté son dévolu sur Dixon.

Dixon avait 20 tours pour naviguer dans le trafic tout en retenant Sato.

« Sato arrivait fort à la fin », a déclaré Dixon. «Je n’avais pas réalisé à quel point il était fort. Nous étions en mode réserve pour surveiller le moteur et il arrivait avec une tête de vapeur.

Dixon a battu Sato par 0,1404 seconde pour sa quatrième victoire de la saison et 50e au général et a félicité son équipe Chip Ganassi Racing. Le Néo-Zélandais a mené 111 des 200 tours à Indy mais n’a pas pu rattraper Sato dans les derniers tours avant que l’avertissement ne gèle le peloton.

«La semaine dernière à Indianapolis a été un peu décevante», a admis Dixon.

Dixon s’est déplacé à moins de deux victoires de Mario Andretti sur la liste des victoires d’IndyCar. Andretti est deuxième avec 52; UN J. Foyt est le leader à 67 ans.

«Je suis très chanceux et très chanceux», a déclaré le Néo-Zélandais de 40 ans. «Ce n’est pas seulement moi, c’est l’équipe. Je suis très chanceux de travailler avec ces gars-là. C’est eux. Cinquante est un grand nombre et j’aimerais penser qu’il y en a 50 de plus. »

Dixon détient une avance de 117 points au classement du championnat IndyCar alors qu’il poursuit un cinquième titre. IndyCar court à nouveau dimanche à Gateway.

«C’était une course de Scott Dixon classique. Régulièrement, un à la fois, ici, là, rien d’extraordinaire », a déclaré le propriétaire de l’équipe gagnante Ganassi.

Sato a terminé deuxième pour un balayage 1-2 pour Honda. O’Ward, la meilleure recrue du 500 m de la semaine dernière, a terminé troisième pour Arrow McLaren SP dans une Chevrolet.

O’Ward a mené un record de 94 tours, s’est déplacé vers l’avant au tour 68 et a tenu le coup jusqu’à ce que lui et Dixon se retrouvent au tour 162.

«Vers la fin, Dixon nous a mis dans les stands», a déclaré O’Ward. «Nous n’avions pas assez de rythme pour nous relever et le dépasser. Je ne pouvais tout simplement pas suivre. «

Sato tentait de devenir le premier pilote depuis Arie Luyendyk en 1997 à remporter la course immédiatement après l’Indy 500.

«Depuis la semaine dernière, nous avons continué sur notre lancée», a déclaré Sato de Rahal Letterman Lanigan Racing. «Les garçons ont fait un travail fantastique deux semaines de suite, je suis très fier d’eux.»

Sato a également utilisé un passage extérieur audacieux sur O’Ward et bien que les voitures ne se soient jamais touchées – O’Ward pensait initialement qu’il y avait un contact – la proximité a fait trembler O’Ward.

«Ce n’était rien du tout risqué», a déclaré Sato. «Nous avons tout simplement pu essayer parce que Dixon s’enfuyait avec. Nous avions des pneus plus frais et je pense qu’ils ont aidé. Je lui ai laissé assez de place. C’était serré.

La course a pris un départ difficile avec un accident impliquant plusieurs voitures lorsque le drapeau vert a agité. Alex Palou et Oliver Askew, tous deux rookies, ont été pénalisés par IndyCar pour avoir déclenché un crash qui a éliminé trois voitures d’Andretti Autosport.

Alexander Rossi, toujours à la recherche de sa première victoire de la saison dans une année horrible pour le prétendant au titre éternel, a été rassemblé avec ses coéquipiers Marco Andretti et Zach Veach. Cela a également mis fin à la course pour Ed Carpenter et Simon Pagenaud a finalement dû abandonner avec des dommages à sa voiture.

«Je roulais tout droit. Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise », a déclaré Rossi, qui a comparé l’incident à une course vidéo iRacing.

Plus tôt dans la semaine, Rossi avait concédé le championnat IndyCar Series à Scott Dixon et ajusté ses objectifs pour remporter les courses restantes cette saison.

Le calendrier actuel d’IndyCar ne répertorie que cinq courses restantes dans une année agitée fortement perturbée par la pandémie. Un double en tête à Mid-Ohio a été reporté mais pourrait retrouver son chemin dans le calendrier.

Même avec une ardoise pleine, Rossi a agité le drapeau blanc sur ses chances de championnat. Dixon a ouvert la saison avec trois victoires consécutives et se dirige vers un double titre au World Wide Technology Raceway à l’extérieur de Saint-Louis ce week-end avec une avance de 84 points au classement sur le champion en titre d’IndyCar Josef Newgarden.

Rossi, un prétendant au titre ces trois dernières années, est 14e au classement après ses propres débuts difficiles.

« Je ne regarde en aucun cas le championnat, Scott va certainement gagner le championnat », a déclaré Rossi. «Nous allons essayer de gagner des courses. Si nous pouvions terminer dans les trois, quatre ou cinq premiers, je pense que ce serait une bonne reprise compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées. «

La malchance de Rossi s’est poursuivie au 500 m d’Indianapolis la semaine dernière, où une pénalité dans la voie des stands l’a coincé au fond du peloton. Pousser dur pour rattraper son retard dans une voiture forte pour Andretti Autosport a conduit à une épave de fin de course.