À peine six jours après avoir perdu l’Indianapolis 500 contre Takuma Sato, Scott Dixon a fait amende honorable en empêchant le pilote RLL de gagner à Gateway.

La course a pris un départ chaotique alors qu’un accident impliquant plusieurs voitures a anéanti plusieurs pilotes. Alors que le peloton se regroupait pour arriver à la ligne, Alex Palou et Simon Pagenaud se sont retirés de la file d’attente. Oliver Askew a coupé Pagenaud par derrière et l’a envoyé tourner dans le toujours malchanceux Alexander Rossi.

Zach Veach s’est alors empilé dans la scène, poussant Marco Andretti dans Ed Carpenter. Rossi et Veach étaient absents, la voiture courbée de Carpenter est passée derrière le mur pour des réparations importantes, et Pagenaud a boité dessus, pour être ensuite sous le drapeau noir car il rodait trop lentement dans son châssis endommagé.

Le vainqueur de la pole Will Power a tenu la tête de Pato O’Ward lorsque la course a repris au 13e tour. Ils ont couru dans cet ordre jusqu’à ce que les premiers arrêts aux stands commencent sous les conditions du drapeau vert 50 tours plus tard.

Power a réussi à perdre deux places à l’arrêt: une à O’Ward qui a opposé le tour devant lui, et une autre à Dixon qui est arrivé deux tours plus tard. O’Ward a donc pris les devants, poursuivant la belle course récente de McLaren SP.

Une pluie torrentielle a provoqué une deuxième période de prudence au 109e tour sur 200. C’était une mauvaise nouvelle pour Jack Harvey, qui venait de s’éloigner de la quatrième, lui coûtant les deux places qu’il avait gagnées à Takuma Sato et Josef Newgarden au premier tour, le un autre endroit qu’il avait ramassé dans les fosses, et bien d’autres encore.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Les pilotes ont de nouveau opéré pendant la période de prudence et la course plus droite de Dixon hors de son stand l’a presque aidé à devancer O’Ward. Au redémarrage, le pilote McLaren SP a brièvement conduit un train de trois voitures Ganassi – Dixon, Marcus Ericsson et Felix Rosenqvist – mais ce dernier a reculé après s’être croisé quand Colton Herta est passé à l’extérieur de lui.

Le départ a été une pagaille, le peloton devrait faire un autre arrêt au stand avant le drapeau à damier. O’Ward et Dixon sont venus ensemble, et cette fois, Ganassi a fait le travail, donnant à Dixon la direction effective. Mais il y avait toujours un souci que d’autres pilotes courent plus longtemps et essaient de les sauter.

Takuma Sato a tenté de faire exactement cela, mais un arrêt au stand lent RLL l’a laissé plus loin dans le peloton que prévu. Il a rapidement fait amende honorable avec un balayage féroce autour de l’extérieur d’O’Ward, et a commencé à poursuivre Dixon.

Avec 10 tours à faire, Dixon avait Sato dans ses rétroviseurs, et le Santino Ferrucci, qui allait bientôt être rodé, grandissait dans son champ de vision. Malgré la pression de l’arrière, Dixon a résisté à Sato au drapeau et a remporté sa quatrième victoire de la saison.

O’Ward est monté sur le podium pour McLaren SP, suivi de Herta et Ericsson. Rinus VeeKay a pris la sixième place devant Ryan Hunter-Reay, Rosenqvist, Tony Kanaan et Conor Daly.

L’avance de Dixon dans la course au titre est désormais de 117 points, mais Sato et les autres auront une autre chance de l’empêcher de s’enfuir avec le championnat demain lors de la deuxième course à Gateway.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau: