L’Australie irait à la fin de la saison et certaines dates finales seraient modifiées

La saison commencerait à Bárein, Imola, Portimao et Barcelone

Stefano Domenicali a fait ses débuts en tant que nouveau PDG de la Formule 1 et a tenu sa première rencontre avec les équipes, évidemment virtuelle. Ce n’était pas une réunion pour se présenter, car Domenicali est bien connu de tous et connaît tout le monde, pas en vain jusqu’à relativement récemment, il était le chef d’équipe de Ferrari et jusqu’à la semaine dernière, il était à la tête de la commission monoplace de la F1.



La réunion était plus importante que tout le monde l’avait voulu. Il s’agissait de commencer à élaborer un «Plan B» pour le calendrier, compte tenu du rebond de la pandémie et des restrictions de plus en plus importantes que les différents gouvernements imposent.

Dans les cercles de Formule 1, il est presque acquis que le Grand Prix d’Australie sera reporté ou même annulé. La date pour la récupérer serait après le GP du Brésil, entre ce test et le GP d’Arabie Saoudite, pas en vain Melbourne serait à mi-chemin entre les deux destinations … mais cela impliquerait de faire avancer le Brésil d’une semaine et une triple chaîne: Austin, Mexique et Brésil. Et le GP saoudien serait également retardé d’une semaine, au 5 décembre, une semaine avant la fin du championnat à Abu Dhabi le 12 décembre.

Finir si tard n’est pas quelque chose que les équipes aiment, sachant qu’un nouveau règlement entre en vigueur en 2022, mais les circonstances sont ce qu’elles sont.

Si cela se produit, la F1 considère qu’il est trop coûteux de se rendre en Chine dans les délais et préférerait opter pour un départ européen.. Après avoir débuté la saison à Bahreïn, il retournait en Europe pour un GP d’Europe, soit à Imola, soit à Portimao. En fait, les deux pistes seraient visitées car celle qui ne reçoit pas le GP d’Europe le 11 avril, serait le théâtre de la course prévue le 25 avril, pour remplacer le GP du Vietnam, qui avait déjà été annulé en son temps, bien que pour des raisons qui n’ont rien à voir avec covid-19.

Plus que de prendre la décision d’approuver ces changements, il s’agissait d’avoir une solution d’urgence prête pour le moment où la décision finale sur l’Australie sera prise.

PLAN A PLAN B 1-3 mars Test à Barcelone 12-14 mars Test à Bahreïn 21 mars GP d’Australie 28 mars GP de Bahreïn 28 mars GP de Bahreïn 11 avril GP à Portimao ou Imola 11 avril GP de Chine 25 avril GP d’avril à Portimao ou Imola 25 avril À annoncer 9 mai GP d’Espagne 9 mai GP d’Espagne 23 mai GP de Monaco 23 mai GP de Monaco 6 juin GP d’Azerbaïdjan 6 juin GP d’Azerbaïdjan 13 juin GP du Canada 13 juin GP du Canada 27 juin GP de France 27 juin GP de France 4 juillet GP d’Autriche 4 juillet GP d’Autriche 18 juillet GP de Grande-Bretagne 18 juillet GP Grande Bretagne 1 août GP de Hongrie 1er aout GP de Hongrie 29 août GP de Belgique 29 août GP de Belgique 5 septembre GP des Pays-Bas 5 septembre GP des Pays-Bas 12 septembre GP d’Italie 12 septembre GP d’Italie 26 septembre GP de Russie 26 septembre GP de Russie 3 octobre GP de Singapour 3 octobre GP de Singapour 10 octobre GP du Japon 10 octobre GP du Japon 24 octobre GP des États-Unis 24 octobre GP des États-Unis 31 octobre GP du Mexique 31 octobre GP du Mexique 7 novembre GP du Brésil 14 novembre GP du Brésil 21 novembre GP d’Australie 28 novembre GP d’Arabie saoudite 5 décembre GP d’Arabie saoudite 5 décembre GP d’Abu Dhabi 12 décembre GP d’Abu Dhabi

