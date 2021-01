Le nouveau PDG de la Formule 1 était à la tête de Ferrari entre 2007 et 2014

L’Italien sent que Mercedes et Red Bull veulent voir plus de niveau Ferrari

Stefano Domenicali, le nouveau PDG de la Formule 1, a affirmé que lui et les meilleures équipes de la catégorie reine attendaient avec impatience que Ferrari s’améliore d’ici 2021 et soit à nouveau dans le “ combat ”.



L’absence de changements dans le règlement technique entre 2020 et 2021 ne facilitera pas la tâche d’une équipe Ferrari dirigée par Domenicali lui-même entre 2007 et 2014. Domenicali a succédé à Jean Todt, actuellement président de la FIA. De plus, l’actuel directeur sportif de la F1, Ross Brawn, a été directeur technique de Ferrari de 1997 à 2006.

Après l’accord secret avec la FIA qui a interdit le moteur Ferrari illégal en 2019, la baisse des performances des Italiens était très perceptible dans un 2020 qu’ils ont terminé dans la zone inférieure du classement du Championnat du monde. Malgré cela, Domenicali espère les voir se battre pour les trophées en 2021.

“Contrairement à ce que nous avons vu l’année dernière, nous avons tous besoin de Ferrari pour être compétitifs. Nous avons besoin de Ferrari pour revenir, même si j’imagine que ce sera difficile”, a expliqué Domenicali à la télévision italienne Sky Sport 24.

Domenicali souligne que les choses ne peuvent que s’améliorer pour l’équipe de Maranello dans la nouvelle saison, car même si le châssis ne changera guère, ils ont beaucoup de place pour l’amélioration du bloc moteur.

“Je suis convaincu que les choses vont s’améliorer, même si ce ne sera pas facile pour eux car les règles sont stables. Ils pourront travailler un peu avec le bloc moteur pour réduire la différence par rapport à l’année dernière”, a analysé l’Italien.

“Maintenant, j’espère voir Ferrari plus proche du combat. Je pense que Toto Wolff et Christian Horner veulent également que cela se produise pour rendre le spectacle plus attrayant pour tout le monde”, a-t-il conclu.

