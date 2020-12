La promesse de Domenicali: “La F1 deviendra fascinante pour les grands constructeurs”

Ils travailleront pour une plus grande égalité entre les équipes en 2022

Stefano Domenicali, qui rejoindra la Formule 1 le 5 janvier à la place de Chase Carey, a parlé des projets futurs pour la catégorie reine. Celles-ci incluent l’engagement envers l’hybride et une réduction des coûts de production pour attirer de nouveaux fabricants.



Domenicali a promis d’essayer de réduire au maximum les coûts de production du moteur pour aider les constructeurs. Il défend également que l’avenir de la Formule 1 est hybride et exclut de se concentrer sur l’électrification.

«Dans la logique de la diversité, l’avenir de la F1 est l’hybride. Parce que investir uniquement dans l’électrification est une erreur. Nous devons diversifier l’offre en gardant un œil sur les coûts. Vous ne pouvez pas attendre que les constructeurs fassent face aux investissements qu’impliquent les moteurs d’aujourd’hui », a déclaré Stefano Domenicali dans une interview au journal italien Gazzetta dello Sport, rapportée par Motorsport.com.

“Nous passons d’une coupe drastique pour éviter les erreurs qui ont été commises dans le passé”, a-t-il ajouté.

De cette manière, il est destiné à attirer l’attention de nouveaux fabricants. Domenicali estime que la clé réside dans le développement de technologies plus durables qui peuvent attirer même les constructeurs engagés dans l’électricité.

“La F1 deviendra fascinante pour les grands constructeursJe ne peux pas en dire plus. La F1 peut être une excellente plateforme pour réaffirmer la diversité, même pour ceux qui ont tant investi dans l’électrique. La F1 offre la possibilité de développer d’autres technologies et d’autres groupes motopropulseurs avec une attention à la durabilité », a assuré le futur responsable de la Formule 1.

Il a également fait taire les critiques de ceux qui prétendent que la Formule 1 est une catégorie devenue obsolète. Il insiste sur le fait qu’il est le principal objectif du sport dans le monde.

«Aujourd’hui, la F1, en tant que plate-forme mondiale du sport et des affaires, continue d’être celle avec le plus grand nombre de spectateurs et de fans et est donc très forte et solide. Beaucoup ont tenté de la coincer en disant qu’elle est vieille, qu’elle n’est plus intéressante. Ce n’est pas vrai du tout“, a soutenu Domenicali.

“Au contraire, je crois qu’il y aura de plus en plus d’intérêt de la part des constructeurs, des équipes privées. Nous allons le démontrer avec des faits. Nous allons faire grandir la partie émotionnelle”, at-il ajouté.

Ce qu’il admet que nous devons améliorer, c’est d’accroître l’importance du conducteur par rapport à la voiture. Il donne un exemple de motocyclisme, dans lequel les pilotes ne dépendent pas tellement d’avoir une meilleure moto pour obtenir de bons résultats.

“Nous devons nous assurer que notre sport place de plus en plus les pilotes au centre. Comme, par exemple, en motocyclisme où l’on perçoit que c’est le pilote qui fait la différence”, a-t-il reconnu.

«Nous avons déjà fait un pas en avant avec le règlement 2022 dans lequel l’impact de l’aérodynamique sera moindre et il y aura une possibilité de mieux suivre les voitures. Le deuxième élément est la limite budgétaire qui obligera les principales équipes à revoir leurs méthodes de développement. “, a avancé Domenicali pour fermer.

