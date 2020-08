Lewis Hamilton a pris la pole position du Grand Prix de Belgique, battant son coéquipier de plus d’une demi-seconde et établissant un nouveau record de piste pour le circuit de Spa-Francorchamps.

Le champion du monde a dédié sa performance à l’acteur Chadwick Boseman, décédé ce week-end. Valtteri Bottas a battu de peu Max Verstappen à la troisième place.

Q1

Mercedes a montré sa main dès le début des qualifications. N’ayant pas été plus de deux dixièmes de seconde plus rapides que leurs rivaux les plus proches lors des essais finaux, leurs premiers efforts en Q1 les ont mis huit dixièmes d’avance sur Verstappen et près d’une seconde d’avance sur les autres. Daniel Ricciardo a pris la quatrième place, la Renault prospérant dans les secteurs les plus rapides, légèrement devant la McLaren de Carlos Sainz Jnr.

Pour Ferrari, la situation semblait grave avant les qualifications. Ils étaient les plus lents de tous lors des essais finaux, et après leurs premiers runs en Q1, Sebastian Vettel semblait voué à une sortie précoce.

Alors que les derniers runs ont commencé, les équipes clients de Ferrari, les pilotes Williams et une poignée d’autres se sont disputés les dernières places en Q2. Vettel et Charles Leclerc ont tous deux choisi de se libérer des files d’attente de la circulation et de courir sans bénéficier d’un remorquage d’une voiture devant. Malgré tout, les deux ont suffisamment essoré leurs derniers tours pour assurer leur progression vers le tour suivant. « Nous avons besoin d’un remorquage », a déclaré Leclerc à son équipe sur le chemin du retour, « mais c’est une ligne fine entre le trafic et le remorquage. »

Kevin Magnussen a eu une secousse de survirage à la sortie de Stavelot qui l’a mis dans un bac à gravier et l’a laissé dernier. Son coéquipier Romain Grosjean a également abandonné, se plaignant du temps qu’il a perdu au pont bascule de la FIA. Les autres utilisateurs de Ferrari, Alfa Romeo, ont été les derniers à fixer leur temps, mais ni Antonio Giovinazzi ni Kimi Raikkonen n’en ont eu assez pour se qualifier pour la finale 15.

Nicholas Latifi a également abandonné à ce stade, mais George Russell a de nouveau conduit sa Williams en Q2.

Pilotes éliminés au premier trimestre

16Kimi RaikkonenAlfa Romeo-Ferrari1’43.74317Romain GrosjeanHaas-Ferrari1’43.83818Antonio GiovinazziAlfa Romeo-Ferrari1’43.95019Nicholas LatifiWilliams-Mercedes1’44.13820Kevin MagnussenHaas-Ferrari1’44.314

Q2

Les pilotes Mercedes et Racing Point, ainsi que Verstappen, ont opté pour le départ de la Q2 avec des pneus composés moyens, cherchant un avantage stratégique pour le départ de la course. La paire Mercedes a confortablement frappé dans les temps les plus rapides, avec Verstappen à moins d’une demi-seconde derrière en troisième. Mais ni Lance Stroll ni Sergio Perez n’ont pu faire entrer leurs voitures roses dans le top 10. Les deux hommes ont fait un tour à huit millièmes de seconde l’un de l’autre, indiquant qu’il ne restait plus grand-chose dans le RP20, mais étaient à environ trois dixièmes de AlphaTauri, 10e de Daniil Kvyat.

Ferrari n’a pas pu entrer dans le top 10 même en utilisant des pneus tendres. Vettel était encore trois dixièmes derrière le plus lent des Racing Points.

Avec les voitures roses susceptibles d’améliorer leurs temps après le passage aux pneus tendres, Carlos Sainz Jnr et Daniil Kvyat étaient les pilotes sous pression. Mais un excellent dernier tour de Sainz lui a permis d’accompagner son coéquipier Lando Norris dans les 10 derniers.

Kvyat n’alla pas plus loin et abandonna avec l’autre AlphaTauri de Pierre Gasly. Les deux étaient plus rapides que les deux Ferrari. «Je ne peux pas faire grand chose de plus», soupire Leclerc, dont 1’42,996 lui a laissé deux dixièmes d’avance sur Vettel et quatre dixièmes de seconde de sa pole position de l’année dernière.

Red Bull a chorégraphié la dernière manche de ses pilotes ». Verstappen a fait un tour «plus prudent» avec des pneus tendres, mais l’a interrompu après le dernier virage pour s’assurer qu’il n’améliorait pas son temps, ce qui aurait changé ses compositions de pneus de départ. Albon a couru derrière lui, profitant du sillage, et assurant sa place en Q3 sur pneus tendres.

Pilotes éliminés au T2

11Daniil KvyatAlphaTauri-Honda1’42.73012Pierre GaslyAlphaTauri-Honda1’42.74513Charles LeclercFerrari1’42.99614Sebastian VettelFerrari1’43.26115George RussellWilliams-Mercedes1’43.468

Q3

Hamilton a mené le peloton autour du circuit de Spa de sept kilomètres pour leurs derniers runs, clairement confiant dans sa capacité à donner le rythme sans bénéficier d’un remorquage d’une autre voiture. Et il avait tous les droits de l’être: un tour propre de lui, et de petites erreurs de Bottas à La Source et Pouhon, l’ont laissé plus d’une demi-seconde d’avance après leurs premiers runs.

Verstappen a d’abord pris sa troisième place habituelle. Mais plus loin en arrière, Ricciardo était bien placé pour obtenir un sillage de l’autre Red Bull, et a pris la troisième place à moins de deux centièmes de seconde de son ancien coéquipier. Mais la dernière manche de Ricciardo, à la suite de son coéquipier Ocon, n’a produit aucune amélioration et il s’est dirigé vers les stands avant de prendre le drapeau à damier.

Cela a ouvert la porte à Verstappen pour reprendre la troisième place, ce qu’il a fait, et a failli faire mieux. Près de deux dixièmes plus rapide que Bottas dans le premier secteur, la Mercedes était beaucoup plus rapide dans la partie médiane du tour, mais Verstappen détenait l’avantage dans le dernier secteur. Ce n’était pas tout à fait suffisant – il a manqué un départ au premier rang de 15 millièmes de seconde, sa voiture n’ayant plus d’énergie de batterie avant la fin du tour.

Ricciardo a terminé quatrième devant Albon et Ocon, ce dernier remontant à la sixième place avec sa dernière manche. Les pilotes de Racing Point ont choisi de ne plus courir alors que Lando Norris n’a pas pu remonter de la 10e place.

Dans la bataille des pilotes Mercedes, Bottas n’avait rien pour Hamilton. Le champion du monde a encore amélioré son temps avec sa dernière manche, abaissant le record de piste à 1’41,252, gardant son coéquipier à plus d’une demi-seconde de retard.

Hamilton a dédié sa performance à la mémoire de Chadwick Boseman. «Aujourd’hui est un pôle vraiment important pour moi, car je me suis réveillé avec la plus triste nouvelle de la mort du Tchad», a-t-il déclaré.

«C’est une année si lourde, je pense, pour nous tous et cette nouvelle m’a vraiment, vraiment brisé. Il n’a pas été facile de se recentrer sur aujourd’hui avec cela accroché à mon cœur.

«Mais je voulais aller là-bas et conduire à la perfection parce que ce qu’il a fait pour notre peuple et ce qu’il a fait pour les super-héros montre à tous ces jeunes enfants que c’est possible. Il était une lumière si brillante. Donc « Wakanda pour toujours ». »

Top dix au T3

1Lewis HamiltonMercedes1’41.2522Valtteri BottasMercedes1’41.7633Max VerstappenRed Bull-Honda1’41.7784Daniel RicciardoRenault1’42.0615Alexander AlbonRed Bull-Honda1’42.2646Esteban OconRenault1’42.3967Carlos Sainz Jnracing1’42.3967-Carlos Sainz-Sainz Jnracing1’42.3967Carlos Sainz Jnracing Point1’42.3967-Rerez-Sainz-Sainz 42.60310Lando NorrisMcLaren-Renault1’42.657

