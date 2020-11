Felipe Drugovich a remporté la victoire dans la longue course de Formule 2 FIA à Bahreïn. Le Brésilien a “ balayé ” un Callum Ilott qui, bien qu’il n’ait pas gagné, coupe des points à Mick Schumacher au championnat.



Les conditions de cette longue course étaient très différentes de celles vécues en qualifications, étant donné que cette fois-ci, c’était sous un soleil de plomb et avec l’asphalte à 30 ° C, ce qui a considérablement affecté les pneus.

Au départ, Callum Ilott a perdu quelques mètres par rapport à Felipe Drugovich et le Brésilien en a profité pour prendre la tête de la course au premier virage, avec le «Poleman» et Marcus Armstrong dans son sillage.

Et, comme d’habitude, derrière le protagoniste a été Mick Schumacher. L’Allemand est passé de la dixième à la cinquième place au départ et, avec une belle manœuvre au virage 6, a dépassé Guanyu Zhou en quatrième position.

Dans le mouvement de Schumacher sur Zhou, il y a eu un léger contact entre l’aile avant du Chinois et la roue arrière de l’Allemand; La voiture de Mick ne semblait pas avoir de dommages, mais il y avait des dommages à l’aile de Zhou, qui a dû passer par les stands.

Dans le deuxième tour, Mick Schumacher a dépassé Marcus Armstrong dans la ligne droite, mais le Néo-Zélandais non-conformiste a repris le jeu avec un dépassement sensationnel à l’extérieur au virage 6.

Une fois la course stabilisée, Felipe Drugovich a donné son rythme et n’a pas pu échapper à Callum Ilott. Marcus Armstrong et Mick Schumacher, sur des pneus différents – durs -, patiemment à l’affût.

Armstrong a attendu le huitième tour pour se débarrasser d’un Ilott qui était déjà avec les pneus en très mauvais état; Schumacher dépasserait également le Britannique en neuvième. Les durs ont commencé à régner.

Cependant, dans ce même tour – neuvième – Marcus Armstrong a commis une erreur de freinage au virage 10 et, après plusieurs blocages de pneus, a permis à Mick Schumacher de prendre la deuxième place.

À l’époque, Drugovich menait un peu plus de trois secondes devant Schumacher. Armstrong a terminé troisième avec des pneus gravement endommagés et Ilott quatrième, également avec de mauvais pneus.

Ilott a commencé à changer de pneus au treizième tour – comme beaucoup d’autres pilotes – et son arrêt n’était pas bon. Drugovich, avec un bon rythme, attendrait jusqu’à la seizième place pour placer la poulie dure.

Après les arrêts, Mick Schumacher «hériterait» de la tête de la course, avec Marcus Armstrong à cinq secondes et Nikita Mazepin loin derrière. Il était temps pour l’Allemand de gérer les pneus avec la fin de la course à l’horizon.

Mick Schumacher est passé par la Pit-Lane au 20e tour pour placer un jeu de pneus plus performant et a pris la sixième position, derrière Drugovich, Ilott, Daruvala, Armstrong et Shwartzman.

