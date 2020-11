Il a une longueur de 4,93 mètres et un coffre de 510 litres

Il commence sa commercialisation en tant qu’hybride rechargeable de 225 chevaux

Bientôt, il ajoutera deux hybrides plug-in de 250 et 360 chevaux

La DS 9 2021 est une berline “ premium ” équipée d’un moteur hybride rechargeable qui développe une puissance de 225 chevaux et une autonomie électrique maximale de 50 kilomètres. Plus tard, deux versions plus performantes arriveront, la plus puissante avec 360 chevaux. Il est disponible en Espagne à partir de 54 000 euros.



le DS 9 C’est le dernier né de la gamme de véhicules de la marque de luxe de PSA, qui se caractérise par la recherche de l’élégance avec une ligne de design teintée du monde artistique. Il est basé sur la Peugeot 508. Son rival le plus clair est la Lexus ES, bien que ses alternatives incluent également l’Audi A6, la Ford Mondeo et la Mercedes-Benz Classe E.

DS 9 2021: EXTÉRIEUR

La silhouette du DS 9 2021 rappelle inévitablement Peugeot 508, bien qu’il existe des différences notables importantes dans la conception extérieure. Il mesure 4,93 mètres de longueur sur 1,85 mètre de largeur, avec un empattement plus long – 2,90 mètres – ce qui se traduit par plus d’espace pour les passagers occupant les sièges arrière.

À l’avant, cela est spécifié dans une calandre plus grande qui s’étend pour englober l’ensemble de l’immatriculation, qui dans la Peugeot était sur la touche. Le groupe optique est continu à l’exception du faisceau LED vertical, qui modifie l’angle dans le DS. La prise d’air inférieure reste essentiellement inchangée.

A l’arrière, la DS 9 adopte le même style que l’on a vu dans des modèles comme le DS 7 Crossback. Phares fins et pointus avec un motif rhomboïde qui lui confère la touche premium qui caractérise la marque, bien que dans ce cas, le résultat puisse bien faire penser à une Mercedes-Benz. Le diffuseur et les échappements sont finis avec des détails chromés, différant ainsi de la ligne vue sur la Peugeot 508 pour approcher le monde de l’élite.

Un capteur situé sur le pare-brise du véhicule scanne la surface de l’asphalte à la recherche d’imperfections. La lecture effectuée sert à anticiper les évolutions de la dureté de la suspension, de sorte que les conditions de la route affectent le moins possible l’expérience de ceux qui circulent à l’intérieur du véhicule.

DS 9 2021: INTÉRIEUR

L’intérieur de la DS 9 2021 répond à une prémisse: offrir un voyage de première classe à tous les occupants du véhicule. L’intérieur est recouvert de cuir Napa et est en continuité avec la DS 7 Crossback, qui pour des raisons pratiques se traduit par deux grands écrans numériques, un sélecteur de vitesses ergonomique et l’horloge caractéristique qui caractérise la firme française.

Le coffre de cette berline a une capacité de 510 litres.

DS 9 2021: ÉQUIPEMENT

le DS 9 2021 Il intègre DS Drive Assist, une technologie de conduite autonome de niveau 2, ce qui signifie qu’il dispose d’un régulateur de vitesse adaptatif. La voiture accélère et freine automatiquement en fonction du trafic. Il dispose d’un capteur qui reconnaît les lignes pleines et discontinues. De plus, il équipe un capteur capable de détecter les piétons et les cyclistes à 100 mètres, même en conditions nocturnes. Il les affiche sur le tableau de bord avant pour alerter le conducteur. La voiture dispose également d’un contrôle appelé DS Driver Attention Monitoring, qui, grâce aux caméras infrarouges spécifiques situées sur le dessus du volant et le pare-brise, parvient à contrôler les yeux et le visage du conducteur pour détecter la fatigue ou les distractions et analyser la trajectoire du conducteur. véhicule entre les lignes de voie pour déterminer si le conducteur se concentre sur la conduite. Le système fonctionne même avec des lunettes, à la fois conventionnelles et solaires.

La technologie Pilote DS Park Il détecte une place de parking libre lorsqu’il passe devant lui, auquel cas il avertit le conducteur de sa présence. En maintenant enfoncé le bouton «Park», l’accélération, le freinage et la direction sont automatiquement engagés pour entrer ou sortir du parking.

Les systèmes Sécurité DS englobe la vision nocturne DS Night Vision. Une caméra infrarouge située dans la grille avant détecte les piétons, les cyclistes et les animaux sur la route, jusqu’à 100 mètres. Le conducteur les visualise sur l’affichage numérique intérieur, pour pouvoir réagir à l’avance. Aussi DS Driver Attention Monitoring, qui détecte la fatigue du conducteur, et DS Active Led Vision, qui adapte le faisceau lumineux à la route pour un meilleur résultat.

Finalement, le DS 9 Il a la suspension active DS Scan Suspension. Ce système permet à une caméra face à la route, des capteurs de carrosserie, des accéléromètres et des capteurs d’essieu d’enregistrer le moindre mouvement du châssis. Grâce aux données collectées, le système prépare les suspensions de chaque roue à la recherche d’un plus grand confort et sécurité.

DS 9 2021: MÉCANIQUE

Le DS 9 E-Tense est un hybride rechargeable. Il dispose d’un moteur turbo essence PureTech et d’un moteur électrique, qui fournissent ensemble 225 chevaux avec une autonomie électrique qui varie entre 40 et 50 kilomètres dans le cycle WLTP. Il équipe une batterie de 11,9 kilowattheures à cet effet.

Le moteur électrique lui-même peut fournir un maximum de 110 chevaux. Il permet de démarrer à l’arrêt, de presser l’accélération ou de rouler en mode 100% électrique à des vitesses allant jusqu’à 135 kilomètres / heure. Par défaut, la voiture démarrera toujours en mode électrique pour plus d’efficacité. La marque veille à ce que la transition soit imperceptible pour les passagers.

Plus tard, il y aura deux autres moteurs pour le DS 9. Deux seront électrifiés: 250 chevaux et plus d’autonomie et 360 chevaux avec quatre roues motrices. La batterie des deux sera de 15 kilowattheures.

Mode de conduite Sport E-Tense tire les performances maximales des deux moteurs, les combinant pour extraire ses 225 chevaux et les utiliser simultanément. A cela s’ajoute un calibrage spécifique de la pédale d’accélérateur, un réalignement de la transmission, de la direction et de la suspension active.

La voiture dispose d’un programme appelé «E-Save» qui vous permet de réserver à l’avance l’énergie nécessaire pour parcourir une certaine distance en mode électrique. Ainsi, si nous voulons faire une traversée interurbaine et nous assurer de pouvoir circuler dans la ville en mode 100% électrique, la voiture déconnecte le moteur électrique jusqu’au moment où nous en avons besoin. En mode électrique, la voiture atteint une vitesse de pointe de 135 kilomètres / heure.

DS 9 2021: PRIX

La DS 9 2021 est disponible en Espagne à partir de 54000 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/12/2020 Confirmation de son prix pour l’Espagne, début de la commercialisation. 27/08/2020 DS détaille les aides à la conduite du modèle. 07/03/2020 DS confirme l’ouverture de la réception des commandes pour ce modèle en novembre. 24/02/2020 Présentation de DS 9.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard