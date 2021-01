Le constructeur a annoncé l’arrivée de deux nouveaux moteurs hybrides rechargeables

La nouvelle DS 4 sera également présentée prochainement

DS a annoncé son objectif de ne vendre que des véhicules électrifiés d’ici 2025, y compris des unités hybrides et à batterie uniquement.



Le cabinet “ premium ” du groupe PSA, DS Automobiles, a assuré son intention de vendre uniquement des véhicules hybrides et électrique à partir de 2025. Actuellement, ces types d’unités sont identifiés par l’inscription E-Tense.

Le moyen de DS jusqu’à ce que son électrification complète, cependant, ait déjà commencé. Il est vrai que sa gamme de modèles n’est pas particulièrement large, mais tous peuvent se vanter d’avoir actuellement au moins une version électrifiée à vendre. Grâce à cela, les émissions moyennes du constructeur français sont de 92,97 grammes de CO2 par kilomètre, un chiffre assez éloigné de la moyenne européenne qui est de 110,12 grammes. Les unités électrifiées DS représentent 19,4% des ventes en Espagne.

Le seul modèle entièrement électrique que la marque vend aujourd’hui est le DS 3 Crossback E-Tense, qui développe 136 chevaux et est alimenté par une batterie de 50 kilowattheures. Cela permet d’annoncer une autonomie selon WLTP 320 kilomètres.

Au-dessus de la taille est le DS 7 Crossback E-Tense, hybride rechargeable Il peut parcourir jusqu’à 57 kilomètres sans émettre de CO2 grâce à sa batterie de 13,2 kilowattheures, ce qui lui donne le droit d’utiliser le Zero Label. Il existe deux versions en termes de puissance et de système de traction. Le plus capable est propulsé par les deux trains et développe 300 chevaux, tandis que le plus léger fonctionne à partir des pneus avant et délivre 225 chevaux.

La DS 9 est la dernière à arriver. C’est une berline hybride rechargeable qui a commencé à être vendue avec un moteur de 225 chevaux avec lequel elle peut parcourir 40 kilomètres en mode électrique.

La firme française assure que dans quelques mois deux moteurs arriveront hybrides rechargeables de plus, un avec 250 chevaux et un autre avec 360, ce qui sera la plus haute performance de toutes. Enfin, il a également été confirmé que l’atterrissage de la nouvelle DS 4 est une question de temps.

