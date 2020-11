Le DTM adoptera dès l’année prochaine la réglementation GT3 pour remplacer l’actuelle et spectaculaire “ One Class ”, a annoncé Gerhard Berger en prélude à la dernière manche du championnat actuel, contrôlée par Audi et dans laquelle BMW n’a guère fait plus que figurant. Une course qui met fin à cette saison, un point que les fans de DTM espèrent être un «point et suivi», mais ils craignent que ce ne soit un «point final».



La démarche, plus que volontaire, est requise. Après le retrait de Mercedes fin 2018 et le passage éphémère d’Aston Martin en 2019, Audi a annoncé sa retraite à la fin de la saison et la possibilité pour des équipes privées d’entrer pour gérer les voitures actuelles n’était pas viable financièrement.

Berger et ITR, la société promotrice, savent que le DTM ne sera plus jamais le même. Qu’il soit mort victime de «l’obésité» de ses budgets, c’est public et notoire. Ce passage aux GT était la seule survie à court terme. Mais Berger ne voulait pas d’une série concurrente de la GT World Series, du WEC, etc., mais d’une série de courses de vitesse avec un seul pilote et professionnel. Il lui fallait également des voitures plus spectaculaires que les GT3 largement répandues.

Dans un premier temps, il a pensé à supprimer les aides à la conduite, comme l’ABS ou l’antipatinage. Aussi un peu plus de puissance et peut-être un aérodynamisme plus élaboré. Les marques ont simplement refusé. Bien que certains d’entre eux dirigent officiellement ou soutiennent certaines équipes, ils ne souhaitaient pas faire face à un investissement spécifique qu’ils ne pourront pas rentabiliser en vendant à des chauffeurs privés. Ils ne veulent pas non plus d’implication officielle directe. Et il est clair que les équipes privées, dont le financement dépendra largement des sponsors, ne pourront pas verser les mêmes émoluments aux pilotes

Berger doit donc se contenter d’accepter le règlement GT3 tel qu’il est écrit, avec la présence d’équipes privées et les pilotes verront leurs émoluments réduits.

Il est très probable que la catégorie continuera à être un grand spectacle, mais ce ne sera pas la même chose. Ce ne seront pas des voitures exclusives, une technologie unique et avancée.

Je pense donc que c’est un dernier point. Pas d’un chapitre – cela aussi – mais d’une œuvre. Le nouveau DTM peut continuer à être spectaculaire et éblouissant, mais ce ne sera pas un nouveau chapitre mais un nouveau travail. Espérons qu’au moins cela se consolide et dure.

