Le nom Bruce F. Meyers peut ne pas vous dire grand-chose. Cependant, il a été un homme qui a eu une influence notable dans le monde de l’automobile ludique. Bruce était l’inventeur d’une voiture qui a marqué toute une génération, en particulier californienne, et qui était un signe distinctif aussi économique que très spécial: le buggy des dunes.



Ce sont des voitures qui nous ont fait rêver. Les Beach Boys en avaient. Steve McQueen l’a également utilisé fréquemment et d’autres propriétaires ont été Elvis Presley ou Terence Hill et Bud Spencer. Il a joué dans de nombreux films et a même inspiré des chansons. Le groupe Gorillaz a utilisé l’un d’entre eux dans un clip vidéo en 2000, bien que radicalement modifié.

Maintenant, Meyer a décidé de transférer son usine. Ce ne serait peut-être pas une nouvelle si ce n’était du fait que cet ingénieur californien prolifique, qui était un artiste, surfeur et même constructeur de bateaux, n’avait pas 94 ans. Il a passé les 56 derniers passages à la barre de son usine de buggy qui, en revanche, ont été «copiés» ou ont servi d’inspiration à de nombreuses autres voitures, même des versions sportives qui ont remporté le Dakar.

L’idée était simple. La plate-forme Volkswagen Beetle en permettait beaucoup. Le moteur n’était pas puissant, mais presque indestructible et comme la voiture était très légère, il n’y avait pas de problème. Une simple carrosserie “ baignoire ” en fibre de verre, comme certaines embarcations légères ont été fabriquées, notamment l’aviron ou la voile, a permis d’obtenir une voiture ludique et économique, festive, idéale pour surfer car elle se comportait très bien dans les dunes et les sables du Plages californiennes.

Meyers a eu l’idée après avoir construit un petit voilier. Il a pris la plate-forme VW, a raccourci l’empattement de 32 centimètres, l’a convertie en deux sièges et a pu s’adapter à divers moteurs Volkswagen boxer de 1,2, 1,3, 1,5 et 1,6 litre. Pour les suspensions, il utilisait celles d’un pick-up Chevrolet, et les roues étaient de grand diamètre – du moins à l’époque – de type large et «tout-terrain». Et bien sûr, il y a eu ceux qui n’ont pas hésité à utiliser le moteur Porsche Flat 6.

C’est en 1964 qu’il lance le Meyers Manx, le premier buggy des dunes, et en 1967, la voiture gagne l’admiration de tous en remportant, battant le record, la Mexicana 1000, une course qui mènera à la Baja 1000.

Il a été produit jusqu’en 1971 par BF Meyeres & Co, dans un premier temps, dans lequel 6000 unités ont été fabriquées. En fait, Meyers l’avait vendu peu de temps auparavant et le nouveau propriétaire a fait faillite. Après une pause, il est revenu à l’activité en 1999, sous le nom de Meyes Manx Inc. et continue jusqu’à présent, produisant des véhicules en série courte, inspirés

Maintenant, Trousdale Ventures se prépare à poursuivre la tâche en gardant vivante la flamme d’un type de voiture synonyme de vie libre sur la plage, de plaisir et de jeunesse éternelle. Le leader est Freeman Thomas, un designer qui a travaillé pour Porsche et Volkswagen et a été le père du VW Concept 1, le véhicule qui a donné naissance à la New Beetle.

Malgré son âge, Meyers ne prend pas complètement sa retraite. Il restera ambassadeur de la marque et veillera, avec sa femme, à tenir à jour le dossier historique.

La meilleure reconnaissance de son idée audacieuse a peut-être été faite par Volkswagen elle-même l’année dernière, lorsqu’elle a présenté un «concept», l’Electric Buggy Concept, qui a servi à présenter la plateforme électrique MEB du groupe.

