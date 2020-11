Il devait jouer dans une poursuite sur Red Notice, un film Netflix prévu pour 2021

Dwayne Johnson, alias The Rock, ne peut pas entrer dans la Porsche Taycan. L’acteur l’a admis dans un post sur son Instagram personnel, où il a révélé que lors du tournage de son dernier film, l’équipe de production a dû faire face à un problème inattendu lorsqu’elle voulait répéter une poursuite.



The Rock est l’un des protagonistes de Red Notice, un thriller d’action produit par Netflix dans lequel l’ex-lutteur joue un agent d’Interpol qui doit traquer un voleur d’art joué par Ryan Reynolds. Avec un budget compris entre 125 et 190 millions de dollars, ce sera le film autoproduit le plus cher de la plateforme.

Dans l’une des scènes du film, Johnson se lance dans une poursuite au volant d’une Porsche Taycan. Mais sur le plateau, ils ont rencontré un problème inattendu: l’acteur, mesurant 1,96 mètre et pesant plus de 115 kilos, est trop gros pour tenir dans la première voiture de sport électrique de Stuttgart.

“Devinez qui est trop gros pour monter dans une autre voiture de sport”, a déclaré l’acteur dans un post sur son Instagram personnel. “Maintenant, nous devons changer toute la séquence de l’enregistrement.”

«Le scénariste et réalisateur Rawson Thurber, qui sur la photo est sur le terrain en train de préparer une nouvelle prise de vue, a préparé une folle poursuite dans laquelle j’étais dans cette Porsche et j’étais le génie derrière le volant que je suis.

“Après des mois de préparation et les frais d’achat de la voiture et de son importation aux États-Unis, il est temps de répéter la scène et les choses se passent comme suit.”

Ci-dessous, The Rock reproduit son dialogue avec Thurber:

Rawson: “Hey D, monte dans la Porsche et je vais préparer l’enregistrement.”

DJ: “Allons-y.” À ce moment-là, DJ essaie de monter dans la voiture, mais il reste coincé car son dos est trop large.

Rawson rit alors que DJ continue d’essayer d’entrer dans la Porsche, comme s’il essayait de pousser une guimauve dans une fente à pièces.

En fin de compte, l’équipe a trouvé «une manière créative» d’obtenir le cliché dont elle avait besoin, selon l’acteur lui-même.

