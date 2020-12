Codemasters accepte l’offre d’EA Sports au détriment de Take-Two

L’achat sera finalisé le 31 mars 2021

Electronic Arts, propriétaire d’EA Sports, a acquis Codemasters, la société britannique qui développe les jeux vidéo de Formule 1 depuis 2009, pour 988 milliards d’euros.



Codemasters cessera de développer des jeux vidéo de Formule 1. Le géant américain Electronic Arts, propriétaire d’EA Games, a racheté la société britannique, comme le rapporte le portail Web de l’industrie des jeux.

L’acquisition de Codemasters par EA Sports devrait être finalisée au premier trimestre de l’année prochaine. De cette manière, EA, qui possédait déjà Need for Speed, est devenue la société de jeux de course la plus puissante et a acquis les licences du jeu F1, Dirt, Grid et Project Cars.

On croyait que Prendre deux, le développeur américain de jeux vidéo, achèterait Codemasters. Cependant, à la dernière minute, EA a fait une offre plus importante qui a fait pencher la balance en leur faveur.

De Codemasters, ils pensent que l’union avec EA augmentera la qualité de son offre. “Nous pensons que ce partenariat offrira un avenir passionnant et prospère à Codemasters. Il permettra à nos équipes de créer, lancer et proposer des jeux plus grands et meilleurs pour un public très passionné”, a déclaré Gerhard Florin, président de Codemasters.

De son côté, EA est convaincu qu’avec son expérience et ses outils technologiques ils pourront se développer à travers le monde et offrir de meilleures expériences aux fans.

«L’effet de levier d’EA en matière de technologie, d’expertise en matière de plateforme et de portée mondiale nous permettra de développer nos franchises existantes et d’offrir davantage d’expériences de compétition de course qui définissent l’industrie pour une base de fans mondiale», a déclaré Andrew Wilson, PDG. par EA.

Cette nouvelle a eu un grand impact auprès des joueurs du jeu vidéo officiel de F1. Certains sont enthousiasmés par l’acquisition de Codemasters, mais d’autres craignent que cette opération ne signifie qu’ils doivent se gratter les poches pour accéder aux extras de jeux vidéo qu’ils avaient jusqu’à présent gratuitement.

