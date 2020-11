Il dépasserait son “ ennemi ” Bill Gates à la deuxième place

Les deux magnats ont été dans des confrontations dialectiques récemment

Elon Musk est en passe de devenir la deuxième personne la plus riche du monde, un honneur qui enlèverait curieusement à Bill Gates, avec qui il a récemment eu plusieurs affrontements via les réseaux sociaux.



Elon Musk Oui Bill Gates Ils ont déjà une nouvelle raison de friction, même si cette fois ce n’est pas quelque chose qu’ils vont directement provoquer par leurs commentaires sur les réseaux sociaux. La raison en est que le fondateur de Tesla Il est sur le point de battre l’un des pères de Microsoft en matière de fortune personnelle.

L’héritage de Elon Musk Il est passé cette semaine à 101 423 millions d’euros après la hausse de 10% du titre Tesla. Cela est venu après que Morgan Estanley a prédit que l’entreprise automobile allait devenir une entreprise avec plus de sources de revenus grâce à des logiciels et différents services. Le coup de pouce que Musk a reçu dans ses comptes au cours de ces jours n’est ni plus ni moins que 8 620 millions d’euros, et s’ajoute à celui qui a déjà reçu date de 6 423 millions d’euros. Cette dernière augmentation était due aux revenus de Tesla dans le S&P 500, l’un des indices boursiers les plus prestigieux des États-Unis.

le Indice Bloomerg Billionaires C’est celui qui a déterminé qu’Elon Musk se situait à «seulement» 6,760 millions d’euros des actifs de Bill Gates. Jusqu’à présent cette année, le portefeuille du magnat sud-africain a gagné près de 78,1 milliards d’euros, la plus forte hausse de la liste susmentionnée.

Musc et portes Ils se font face depuis un moment, d’abord parce que le premier prétendait que ses conversations avec le second étaient décevantes, considérant que ce dernier n’avait pas beaucoup d’idée sur les camions électriques. Gates a estimé qu’un véhicule lourd alimenté par batterie n’était pas la meilleure solution pratique. En outre, le penchant de Musk pour minimiser l’effet de pandémie de Coronavirus En remettant en question les données de propagation et de mortalité, ils ont fait recommander à Gates de ne pas commenter les choses pour lesquelles il n’avait pas de commandement spécial.

