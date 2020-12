Il fait référence au système Full Self Driving, qui n’implique cependant pas un niveau 5 d’autonomie

Actuellement, il est opérationnel en phase bêta pour certains clients

Elon Musk a assuré dans des déclarations récentes que Tesla sera en mesure de proposer une conduite entièrement autonome en 2021. Cependant, le magnat fait référence au lancement final de Full Self Driving, un système qui est l’évolution du pilote automatique actuel et qui n’a pas encore été publié. Il offre un niveau 5 d’autonomie, ce qui permet de se passer complètement du conducteur.



Elon Musk a promis que l’année prochaine Tesla pourra offrir aux utilisateurs un système de conduite entièrement autonome dans les endroits où la législation le permet. Cela a été déclaré lors d’une cérémonie de remise de prix en Allemagne. “Je suis très confiant quant à la possibilité d’offrir une autonomie totale au client Tesla en 2021. De plus, certaines juridictions autoriseront la conduite entièrement autonome à partir de l’année prochaine.”

Cependant, ces déclarations de Musk doivent être prises avec un grain de sel. Il y a déjà eu plusieurs prédictions du patron de Tesla sur la conduite autonome qui ont échoué. Au milieu de l’année, par exemple, Musk a déclaré que l’arrivée de cette technologie se produirait avant la fin de l’année, ce qui ne se produira évidemment pas. Il a également déclaré en 2019 qu’à la fin de l’année, il y aurait un million de robots-taxis d’entreprise en circulation, ce qui ne s’est pas non plus produit.

Il faut garder à l’esprit que les propos d’Elon Musk, bien que suggérés, ne font pas référence à un système capable d’offrir une autonomie totale lors de la conduite. Ils ont à voir avec lui Conduite entièrement autonome, l’évolution de Pilote automatique qu’il va franchir une autre étape dans la conduite autonome, mais pas la dernière. Sa version bêta est déjà testée par une série de clients préalablement sélectionnés de la firme américaine, et s’il faut reconnaître que ce qui a été montré jusqu’à présent est plus que positif, il faut à tout moment que le conducteur ait les yeux rivés sur la route et les mains sur le volant.

Ces déclarations explosives de Musk mettent une fois de plus Tesla au premier plan bien qu’ils ne soient pas totalement conformes à la réalité qui nous attend en 2021. En fait, la marque américaine a déjà eu des problèmes juridiques dans certains pays avec son pilote automatique et la publicité qui en est faite. Cependant, l’arrivée de Conduite entièrement autonome il s’agit encore d’une avancée à ne pas négliger et à applaudir sur la voie de la conduite autonome.

