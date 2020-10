Top 10 des déclarations

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont été les protagonistes de la conférence de presse de la FIA ce samedi lors du GP d’Émilie-Romagne 2020. Voici les dix déclarations les plus marquantes.



Valtteri Bottas (1er):

“Nous avons fait de longs essais lors des essais. Je pense que beaucoup de voitures ont grainé sur le pneu tendre. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes qualifiés sur le pneu moyen. C’était bien. Bien sûr, il y aura des points d’interrogation. mais au moins le point de départ de la course est bon. ” «J’ai eu des problèmes dans le blocage du virage 2, en essayant de freiner trop tard. Parfois aussi dans les deux derniers virages, en descendant, en freinant trop tard et donc j’ai perdu un peu de vitesse dans ces virages, ce sont de petites choses comment ça va”. –À propos du format de deux jours–: «Vous savez que vous ne pouvez pas simplement faire de longues courses ou des courses courtes, vous devez donc faire un petit compromis. La bonne chose a été d’avoir trois trains de pneus, donc nous avons pu courir pendant la majeure partie de la séance. Parfois le vendredi, nous sommes un peu assis parce que nous avons des pneus illimités, donc la séance s’est améliorée. ” –À propos des critiques qu’elle reçoit–: «Je ne pense pas à la façon dont les gens me valorisent. Je pense que c’est un mauvais domaine sur lequel se concentrer, parfois nous sommes critiqués. Je pense que tout le monde le fait et c’est normal dans la vie. Il y a toujours des gens qui ils veulent vous abattre, mais j’essaie juste de la transformer en énergie positive et d’essayer de l’utiliser comme force. Je ne suis pas du genre à dire si je suis sous-évalué ou surfaite. ”

Lewis Hamilton (2e):

“Nous prenons de la vitesse à partir du virage 2. C’est vraiment intense. Le tour se fait sans arrêt, à vitesse moyenne-élevée. L’adhérence est très, très élevée; naturellement, plus on va vite, plus il est difficile d’être parfait.” “Les qualifications, c’est un peu comme Monaco, je pense que la stratégie aussi. Demain, ça va être intéressant. Habituellement, il n’y a que quelques options. Ça ne va pas être aussi bon que dans la dernière course en termes d’occasions de dépassement ou endroits pour suivre la voiture devant. Mais nous pourrions être surpris. ” Sur la critique de Bottas: “Je ne pense pas avoir besoin de dire grand-chose. Je veux dire, mon Dieu, il vient juste d’avoir la perche. Il est devant moi. J’ai plus de Polonais que quiconque ici, donc ce n’est pas qu’il est lent, il fait un travail incroyable et je pense que son résultat d’aujourd’hui parle de lui-même. Je n’ai pas besoin d’en dire plus. Il parle sur la piste et c’est la meilleure chose à propos de Valtteri, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens qui peuvent faire ce qu’il fait. ”

Max verstappen (3e):

“Sur les longues courses, c’était bien, alors j’espère que demain ce sera pareil. Espérons qu’à toute vitesse, nous sommes dans une bonne position. Je ne pense pas que les dépassements soient très faciles de toute façon, mais nous verrons ce que nous pouvons faire.” -A propos de son problème en Q2-: “J’avais du pouvoir, alors non. Ensuite, ça a fonctionné à nouveau, puis non. Ils m’ont dit de continuer et je leur ai dit: ‘Les gars, je perds beaucoup de temps par tour dans la ligne droite’ et j’ai abandonné parce que je ne l’ai pas fait il était logique de continuer. Nous verrons en détail ce qui a mal tourné. Je n’ai pas parlé à mes ingénieurs car il ne sert à rien de me qualifier pour discuter de ce qui a cassé. Je me suis concentré uniquement sur le travail. Ce n’est pas joli, mais heureusement nous sommes toujours là. ” –À propos du format de deux jours–: «Je n’ai pas eu beaucoup de problèmes avec la voiture, l’équilibre ou quoi que ce soit, donc c’est génial quand tu n’as qu’une séance d’essais libres. Bien sûr, quand tu souffres un peu plus avec la voiture vous aimeriez avoir une autre séance d’entraînement. Je suppose que parfois c’est bien, parfois ça va apporter un peu plus de problèmes. ”

