La Formule 1 se dirige vers Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique, 7e manche du championnat du monde 2020, dans le lieu qui a coûté la vie au Français de 22 ans Anthoine Hubert l’année dernière.

En route vers les lieux de cet horrible accident, l’équipe McLaren et leurs pilotes Carlos Sainz et Lando Norris ont choisi de se souvenir de leur défunt collègue dans leur aperçu de la course.

Carlos a déclaré: «En retournant à Spa cette année, nous prendrons le temps de nous souvenir d’Anthoine, qui est malheureusement décédé là-bas l’année dernière. C’était un jeune talent passionnant qui nous a été enlevé trop tôt, et nous nous souviendrons toujours de lui partout où nous courons, mais encore plus à Spa. «

Sentiments partagés par son coéquipier Lando: «Ce week-end, nous prenons le temps de nous souvenir d’Anthoine Hubert, qui a tragiquement perdu la vie à Spa l’année dernière. Toute la communauté des courses a été choquée et attristée par ce qui s’est passé, et il restera dans nos pensées alors que nous reprendrons la course cette année. »

Le patron de l’équipe Andreas Seidl a ajouté: «Je voudrais faire écho aux commentaires des deux pilotes alors que nous nous souvenons de la perte d’Anthoine Hubert au Grand Prix de Belgique l’année dernière. Nos pensées restent avec sa famille et ses amis et nous souhaitons bonne chance à Juan Manuel Correa dans son rétablissement continu.

Hubert a succombé aux blessures qu’il a subies dans une collision à grande vitesse pendant la course de Formule 2 qui a également entraîné de graves blessures pour Juan Manuel Correa; leurs voitures sont parties éparpillées sur le tronçon Eau Rouge-Raidillon de la piste.

Anthoine est décédé dans l’obscurité samedi 31 août 2019 à Spa-Francorchamps.