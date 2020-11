Son record de voiture de série la plus rapide au monde, en doute

La marque admet un doute raisonnable après avoir analysé les images en détail

Ils feront une deuxième tentative officielle, peut-être avant la fin de 2020

La SSC Tuatara tentera une fois de plus le record de la voiture de série la plus rapide au monde, après que des doutes raisonnables aient été soulevés ces dernières semaines sur la précision avec laquelle le 508,73 km / heure de sa tentative des 10 dernières années octobre.



Le Tuatara et ses 1774 chevaux ont atteint 484,83 kilomètres / heure dans le premier «vol» et 532,93 kilomètres / heure dans le second, avec lesquels il a obtenu une moyenne de 508,73 qui lui a permis de dépasser le record précédent. Le record qu’il a battu était les 447,19 kilomètres / heure que la Koenigsegg Agera RS avait atteint trois ans plus tôt, en 2017.

Mais il n’y a qu’un seul problème: le bilan n’est pas incontestable. Les vidéos qui en ont émergé ont semé la confusion et ces derniers jours plusieurs voix ont souligné que peut-être le SSC Tuatara n’a pas atteint la vitesse annoncée par la marque dans un communiqué officiel.

Le fondateur de la société, Jerod Shelby, a pris la parole dans une brève déclaration sur YouTube où il admet qu’ils avaient eux-mêmes des doutes lorsqu’ils ont finalement consulté les images, notant que lors du montage de la vidéo, une confusion a été générée entre les données du GPS et vitesse du véhicule.

Pour compliquer les choses, la société qui, selon SSC, avait réglementé la tentative, Dewetron, a déclaré qu’elle ne l’avait ni approuvée ni validée.

Shelby a déclaré que «l’image parfaite que j’avais de ce disque n’est plus là. Peu importe ce que nous faisons pour essayer de sauvegarder ce disque, car il sera toujours stigmatisé ». En conséquence, ils ont annoncé qu’ils prévoyaient de réessayer “très prochainement” et de redoubler d’efforts pour assurer une validation adéquate.

La SSC Tuatara sera donc de retour sur la route pour devenir, ou du moins essayer de devenir, la voiture de série la plus rapide de la planète. Lors de sa première tentative officielle, il a enregistré une moyenne de 508,73 kilomètres / heure et a battu plusieurs records en cours de route, en tant que vitesse de pointe la plus élevée sur la voie publique, à 532,93 kilomètres / heure. Le pilote Oliver Webb était au volant.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard