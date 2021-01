Fernando Alonso accueillera le fils d’un vieil ami parmi les pilotes des équipes qu’il soutient. Enzo Trulli, le fils de Jarno Trulli, pilotera la Formule 4 espagnole avec l’une des voitures de l’équipe Drivex dirigée par Miguel Ángel de Castro.



Drivex a une équipe en F4, a une expérience en Formule Renault et porte les couleurs qui distinguent les équipes soutenues par le double champion du monde de F1.

“Nous sommes très heureux d’annoncer et d’accueillir Enzo Trulli dans l’équipe FA Racing by Drivex pour faire ses débuts en F4 espagnole”, a déclaré l’équipe dans un communiqué.

Jarno Trulli était le partenaire de Fernando Alonso chez Renault en 2003 et 2004; son palmarès comprend une victoire – à Monaco 2004 – et dix autres podiums.

Connaissant ce monde, l’ancien pilote de F1 ne souhaite pas que son fils atteigne la F4 espagnole sans bagages sur les quatre roues, ce n’est pas en vain qu’il était encore en karting l’année dernière alors qu’il était 15e du Championnat d’Europe. Donc, à la fin de la saison, il a fait plusieurs tests F4 et a également signé pour courir le United Arab Emirates F3, un court championnat qui se déroule dans la région du Golfe dans les premiers mois de l’année; dans ce cas, il courra avec l’équipe Cram. De cette façon, il atteindra le Compétition espagnole, qui cette année est encore plus intéressante avec l’arrivée de nouvelles et puissantes équipes: Campos et Teo Martin.

Enzo, né en 2005, aura son compatriote italien Enzo Scionti et le franco-israélien Noam Abramczyk. Drivex pourrait élargir sa gamme avec une ou deux voitures supplémentaires dans la F4 espagnole.

