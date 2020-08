Carlos Sainz a réalisé à peu près le rêve de tous les pilotes de course, un appel à conduire pour la légendaire équipe Ferrari, mais maintenant que la fanfare s’est estompée, il serait pardonné une seconde réflexion.

L’Espagnol s’est inscrit de bonne foi pour les Reds sans doute, mais il ne s’est pas rendu compte du désordre qui allait se multiplier peu de temps après que l’encre sèche sur son contrat qui le voit quitter McLaren et tomber dans le garage à côté de Charles Leclerc, avec Sebastian. Vettel montra la porte sans cérémonie.

Sa future équipe traverse un week-end torride de Grand Prix de Belgique, leurs voitures ne sont bonnes que pour la septième ligne, à un kilomètre du rythme de référence et ne savent pas comment se sortir du trou des sables mouvants de si tôt.

En contraste frappant, McLaren après leur propre bouleversement récent a été stabilisé et ravivé par les nominations de Zak Brown. Ils sont le plus souvent meilleurs que leurs fournisseurs de moteurs Renault.

Dans le même temps, Carlos profite d’une riche veine de forme depuis la réception d’un nouveau châssis. Lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique samedi, son meilleur temps de 1: 42,438 en Q3 était impressionnant en ce sens qu’il était deux dixièmes plus rapide que son coéquipier Lando Norris, l’Anglais normalement plus proche.

Sainz le savait et a déclaré dans son rapport d’équipe: «Une bonne qualification pour nous aujourd’hui. Nous avons pris un bon départ avec un bon premier tour en Q1, ce qui m’a permis de rester dans le garage pour la deuxième manche et de transporter deux nouveaux ensembles de pneus Soft Compound en Q3.

«Là, j’ai enchaîné encore deux bons tours pour extraire le maximum de notre voiture aujourd’hui. P7 nous donne une bonne chance de combattre les Renaults demain, qui étaient malheureusement un peu hors de portée pour nous aujourd’hui.

«Nous garderons également un œil sur le radar météorologique car à Spa les conditions peuvent changer très rapidement. Aujourd’hui a été une bonne journée, mais le travail n’est pas encore terminé! »

Avec des micro-climats volatils et imprévisibles qui tourbillonnent autour des Ardennes, la pluie pourrait être un facteur mais, contrairement à certains de ses rivaux, Carlos ne veut pas de pluie en course.

Il a expliqué: «Afin de bien nous qualifier, nous avons décidé d’aller très bas[avecappuiS’ilpleutdemain…noussommesendifficulté!Maisaumoinsnousessayons;aumoinsnoussommeslàaumilieuducombat[withdownforceIfitrainstomorrow…weareintrouble!Butatleastwetry;atleastwearethereinthemiddleofthefight”

À la fin d’une longue journée à Spa, après les briefings des équipes, Carlos peut prendre un moment pour réfléchir à la façon dont sa prochaine équipe s’est comportée lors d’une journée difficile et apprendra:

Son futur coéquipier Charles était 13e; Sebastian Vettel qu’il remplace a été quelques dixièmes plus lent en 14e; Par rapport à l’année dernière, les Reds ont perdu environ une demi-seconde dans leur package au cours des 12 derniers mois alors que leurs rivaux (non motorisés par Ferrari) ont trouvé deux secondes supplémentaires ou plus; Le meilleur temps d’un pilote Ferrari ce jour-là était de 1: 42,996 par Leclerc; Le meilleur effort de Carlos a été de 1: 42,438, soit sept dixièmes de l’écart entre une équipe cliente et les puissants Reds.

La crise à Maranello ne sera pas passée inaperçue par le camp de Sainz, car ils ont fermé la porte à une équipe qui respecte et valorise le joueur de 25 ans; où il a une relative harmonie avec Lando dans l’autre voiture orange et, peut-être le plus important de tous, retrouver Mercedes l’année prochaine.

Même s’il y avait une clause de sauvegarde pour que Carlos se désiste de son travail italien, McLaren accueillera Daniel Ricciardo à sa place. La porte s’est fermée dans un avenir prévisible. Il doit aller vivre son nouveau rêve.

Sainz a mûri en tant que pilote, sa stature a grandi au cours de son mandat à Woking. Espérons que la route bien foulée par les prédécesseurs de Maranello ne se transforme pas en déception – sinon en rupture de carrière – comme cela a été le cas pour la majorité des pilotes qui ont revêtu les combinaisons de course rouges de la Scuderia.