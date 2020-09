Pierre Gasly a déclaré qu’il voulait bien performer dans le Grand Prix de Belgique pour son regretté ami Anthoine Hubert, décédé lors du week-end de course de l’an dernier sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée à la huitième place, Gasly a déclaré à son équipe « espérons qu’Anthoine a apprécié ».

Le pilote AlphaTauri s’est dit satisfait de son résultat, mais pense qu’une arrivée dans le top 5 aurait été possible si la Safety Car n’était pas apparue plus tôt dans la course.

«Ce fut une journée importante pour moi parce que je voulais bien faire pour Anthoine après ce qui s’est passé l’année dernière», a déclaré Gasly.

«Nous avons décidé d’opter pour une stratégie différente, en commençant par le composé dur. C’était mieux que prévu et j’ai pu attaquer et dépasser pas mal de voitures.

Un moment marquant de sa course est survenu lorsqu’il a dépassé Sergio Perez alors que le pilote de Racing Point le serrait fort le long du mur à l’approche d’Eau Rouge. «Le déménagement sur Perez a été particulièrement intense mais très agréable», a déclaré Gasly.

«Nous savions qu’une voiture de sécurité entre le début de la course et le 20e tour serait un tueur pour nous, mais malheureusement, c’est ce qui s’est passé et a donné aux autres voitures un arrêt au stand gratuit. Nous n’avons pas abandonné parce que nous avions une super voiture, un bon rythme, alors j’ai poussé aussi fort que possible.

«Après notre arrêt aux stands, nous sommes sortis presque derniers et nous avons dû nous battre sur le terrain, mais j’ai bien aimé et récupérer huitième était tout simplement génial! Je pense que la Safety Car nous a coûté une cinquième place potentielle aujourd’hui parce que je pense que nous avons perdu environ 20 secondes là-bas et avons terminé sept secondes derrière Ocon en cinquième.

«Nous avions un gros travail devant nous aujourd’hui, donc récupérer comme nous l’avons fait était formidable et je pense que nous pouvons en être très heureux.

Radio de l’équipe de Gasly depuis la fin de la course

Pour GaslyWhat un lecteur. Quel entraînement, Pierre, belle reprise. Échouer 84 quand vous arrivez dans la voie des stands.GaslyQuelle course.À GaslyQuelle récupération. Incroyable. Très, très bon lecteur.GaslyMerci.À GaslySuper-heureux. Je sais que la voiture de sécurité n’a vraiment pas été chanceuse pour nous. Vous avez fait un premier relais incroyable. Bonne course, bonne conduite aujourd’hui.GaslyMerci beaucoup. Merci à tous. C’était une course importante pour moi, donc merci à tout le monde et j’espère qu’Anthoine l’a appréciée aussi, autant que moi. Grazie.À GaslyJe suis sûr mon pote, j’en suis sûr. Vous l’avez rendu fier. C’était une promenade incroyable.

