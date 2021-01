Lorenzo Santolino s’est démarqué avec une quatrième place en moto

Isidre Esteve assure qu’il a établi sa meilleure scène en voiture

Pas de chance pour les Espagnols qui participent aux véhicules légers

Ce fut une journée difficile pour les Espagnols sur le Dakar. Hormis la victoire d’Álex Haro – copilote de Giniel de Villiers – et les performances de Carlos Sainz et Nani Roma – c’est une chronique centrée sur le reste des Espagnols -, «nos» représentants ont souffert dans presque toutes les catégories. Lorenzo Santolino, avec une quatrième position louable en moto, a été le plus remarquable, et Isidre Esteve a établi sa meilleure étape dans ce Dakar; Quant à ceux qui participent aux véhicules légers, une journée désastreuse.



Cristina Gutiérrez et François Cazalet:

Ce n’était pas encore une étape facile pour Cristina Gutiérrez et François Cazalet. L’équipe défendue par Red Bull, qui a accumulé plusieurs revers après avoir surpris le monde avec la victoire dans la première étape, a de nouveau perdu au même point que Carlos Sainz dans cette cinquième spéciale. En franchissant le premier point de contrôle, ils ont perdu 27 minutes et finalement ils sont partis 39 minutes avec le vainqueur, mais il faut noter qu’ils ont réduit le temps des leaders à plusieurs points, de sorte que le rythme pour se battre pour les victoires est toujours là. Dans l’ensemble, ils sont dixième parmi les véhicules légers et deuxième parmi les T3.

“Nous venons de terminer la cinquième étape et c’était fou. Au début c’était impossible en termes de navigation, nous étions tous perdus. Je ne sais pas au final combien de temps nous avons perdu, mais c’était une étape très compliquée; navigation très compliquée, mais avec très bon rythme. Heureusement que nous sommes là, donc demain nous continuerons! “, a déclaré Cristina Gutiérrez après la cinquième étape.

Isidre Esteve et Txema Villalobos:

Isidre Esteve et Txema Villalobos passent de moins en plus dans ce Dakar. Ce n’est pas pour moins, puisque c’est la première fois qu’ils roulent avec une monture aussi compétitive qu’une Toyota Hilux préparée par Overdrive. Après avoir surmonté les obstacles au départ, le duo espagnol a réalisé sa meilleure performance sur ce Dakar – et même la meilleure de son histoire, selon Isidre lui-même – avec une remarquable dix-septième position qui le fait grimper à la 22e place du classement général.

“Sans aucun doute, c’est la meilleure étape que nous ayons jamais faite en voiture, non seulement à cause du résultat final, mais aussi à cause de la confiance dans la conduite que me procure une voiture merveilleuse et d’avoir un copilote comme Txema Villalobos qui a fait un pas en avant. Notre objectif est d’atteindre l’étape de repos sans perdre la face à la course, sans pénalités et avec une mécanique intacte. Si nous réussissons, nous irons sûrement plus loin », a déclaré Isidre.

Lorenzo Santolino:

On est déjà habitué aux bonnes performances de Lorenzo Santolino sur le dos de son Sherco, mais cette fois il a franchi une autre marche pour se battre même pour la victoire de l’étape. L’homme de Salamanque a finalement terminé quatrième, à seulement deux minutes du vainqueur et seulement derrière trois «bêtes» comme Kevin Benavides, Nacho Cornejo et Toby Price. De plus, au classement général, il est déjà sixième – devant même Joan Barreda – et seulement 9’31 ”.

Joan Barreda:

Joan Barreda a dû ouvrir un morceau après son récital d’hier, et cela fait généralement des ravages. Ce fut une journée difficile pour Torreblanca, et compte tenu de la difficulté, il a préféré rouler dans un groupe mené pendant une grande partie de la spéciale par Nacho Cornejo. Joan a terminé 17e et est parti à plus de 19 minutes aujourd’hui – il est neuvième au général, à 14 minutes du leader – mais demain il aura une bonne occasion de porter un autre coup.

“C’était l’une des étapes les plus difficiles dont je me souvienne, très exigeante. Nous avons eu des problèmes de navigation au début, alors nous avons décidé de rouler en groupe. C’est Nacho qui a navigué la plupart du temps, il a fait un excellent travail” , a déclaré Joan Barreda après la cinquième étape.

Laia Sanz:

Malgré un problème de navigation au départ, avec lequel elle a perdu environ 15 minutes, Laia Sanz est à nouveau entrée dans le top 30 des petites annonces – exactement à la 26e place, juste devant Joan Pedrero – et au classement général elle trouvé à la 27e place. Dans les 80 derniers kilomètres, il a remarqué le manque de forme physique, car on se souvient que Laia a souffert de la maladie de Lyme cette année et est arrivée au Dakar très juste, mais la «reine du désert» peut tout faire.

“Au début, je me suis perdu et il m’a fallu environ 15 minutes pour trouver le bon chemin. C’est dommage car aujourd’hui a été une journée pour bien faire et gagner des places, mais ça ne pouvait pas être. De toute façon, cela fait partie du jeu et c’est le cas. ce que je pense que le Dakar doit avoir, toutes sortes de difficultés.A la fin de l’étape j’ai clairement remarqué le manque d’entraînement et j’ai dû y aller doucement, car le sable était mouillé et il fallait faire beaucoup d’efforts. Dans les 80 derniers kilomètres, j’ai remarqué un ralentissement physique et cela m’a coûté, mais c’est normal après tout ce que j’ai vécu cette année », a admis Laia.

Toni Vingut:

Ce n’était pas le jour de pousser, mais le Dakar c’est ça. Hier, il a réalisé une belle performance qui l’a aidé à se rapprocher des meilleurs et à atteindre la septième position, mais aujourd’hui, les deux favoris – Nicolás Cavigliasso et Manuel Andújar – étaient dans un autre monde. L’Ibicenco a franchi la ligne d’arrivée en dixième position et reste également en dixième position au classement général alors qu’il peut presque voir le jour de repos à l’horizon.

Véhicules légers:

Hormis Cristina Gutiérrez, le reste des Espagnols n’a pas non plus passé une bonne journée dans la catégorie des véhicules légers. Gerard Farrés et Armand Monleón, qui souffrent de problèmes mécaniques depuis plusieurs jours, se sont accordés deux heures et demie; José Antonio Hinojo et Diego Ortega n’ont perdu “que” près d’une demi-heure, et parmi nos “représentants” dans la catégorie le meilleur était Oriol Vidal, copilote de Saleh Alsaif, qui terminait en septième position à ce stade.

