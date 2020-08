Red Bull s’est rendu à Spa-Francorchamps sans s’attendre à ce que le site amical à grande vitesse soit équipé de sa voiture, mais Max Verstappen s’est surpris lui-même, son équipe et tout le paddock en divisant presque le duo Mercedes de rythme lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique 2020.

Max est un pilote qui porte son cœur sur sa manche, et il serait juste de dire qu’il était enthousiasmé par la façon dont les choses se sont déroulées: «Dans l’ensemble, ça a été un week-end vraiment positif jusqu’à présent, nous sommes venus ici et nous avons pensé que ça allait être vraiment difficile pour nous et être si proche de Valtteri et en P3 est un bon résultat.

Tard au cours de sa dernière course en Q3, le Néerlandais a été entendu déplorer qu’il était à court de coup de pouce et a expliqué plus tard: «Je suis à court d’énergie [ERS] un peu mais il est réparti sur tout le tour, ce qui est la meilleure façon de le faire. Heureux de la journée, et il y a de nombreuses opportunités demain.

«Si vous regardez le temps au tour de Lewis, je ne pense pas que nous pouvons les combattre dans la course, mais avec la météo, j’espère que cela entrera en jeu et que cela rendra les choses plus amusantes.

«Je suis satisfait de l’équilibre de la voiture et nous avons fait un bon pas. Maintenant, nous devons espérer un bon départ et ensuite nous pourrons pousser Mercedes dur et maximiser à nouveau notre résultat », a conclu Max, dont la mère de pilote de course Sophie Kumpen salue la Belgique.

Alex Albon dans la voiture sœur semble l’avoir intensifié ce week-end, travaillant bien avec son coéquipier lors des qualifications, suggérant que deux Red Bulls pourraient maintenant être en lice pour le podium.

Albon a révélé: «Nous sommes sur une stratégie différente de Max et commençons la course de demain sur le composé souple. Le départ est évidemment important ici avec une course aussi courte vers le virage 1, nous chercherons donc une escapade bonne et propre. Après cela, nous verrons mais avec la possibilité de pluie, ce devrait être une course passionnante. «

Le chef d’équipe Christian Horner n’a pas tardé à féliciter ses gars: «Il y avait un excellent travail d’équipe de la part des pilotes aujourd’hui et ils ont livré un excellent résultat pour l’équipe. Troisième et cinquième, si près de la première ligne, avec Max à seulement un centième de Valtteri nous donne confiance sur une piste sur laquelle nous savons que vous pouvez doubler.

«Nous avons une stratégie légèrement différente entre les deux voitures avec Max commençant sur le pneu moyen et Alex sur le souple, mais cela nous donne des options et bien sûr nous ne savons pas à quoi nous attendre de la météo de Spa.

«Il sera difficile d’attaquer la Mercedes, mais avec Max, nous avons un vrai combattant de pilote et c’est formidable d’avoir Alex là-haut aussi», a ajouté Horner.