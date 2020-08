La saison 2020 de Formule 1 comportera au moins 17 courses après que le championnat a confirmé les détails de quatre autres manches du calendrier de cette année.

Le calendrier initial de 22 courses a été fortement perturbé par la pandémie de Covid-19, qui a conduit à l’annulation ou au report des 10 premières manches. Comme . l’a révélé la semaine dernière, les dernières courses à confirmer au calendrier incluent un retour au parc d’Istanbul en Turquie, ainsi qu’une paire de courses sur le circuit international de Bahreïn avant la finale à Yas Marina.

Les trois dernières courses du calendrier se dérouleront en triple tête pendant des week-ends consécutifs. La deuxième course de Bahreïn sera officiellement appelée Grand Prix de Sakhir.

La F1 n’a pas confirmé si différentes configurations de la piste de Bahreïn seront utilisées pour ces deux courses. On pense que le championnat envisage la possibilité d’utiliser le circuit «extérieur» plus court pour la deuxième course.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi devrait être la finale de la saison. Mais alors que la F1 a confirmé l’annulation du Grand Prix de Chine, le statut du premier Grand Prix du Vietnam reste flou. La course devait initialement avoir lieu à Hanoï en avril, mais ne figure pas au programme. Une mise à jour officielle sur le statut de la course est attendue prochainement.

«Nous sommes fiers d’annoncer que la Turquie, Bahreïn et Abu Dhabi feront partie de notre saison 2020», a déclaré le président-directeur général de la F1, Chase Carey.

«Cette année a présenté à la Formule 1 et au monde un défi sans précédent et nous voulons rendre hommage à tout le monde à travers la Formule 1, la FIA, les équipes et nos partenaires qui ont rendu cela possible.

«Bien que nous soyons tous déçus de ne pas avoir été en mesure de revenir à certaines de nos courses prévues cette année, nous sommes convaincus que notre saison a bien commencé et continuera à offrir beaucoup d’excitation avec des courses traditionnelles et nouvelles qui divertiront tous nos fans. »

La Formule 2 soutiendra les deux courses de F1 à Bahreïn, complétant son calendrier de 24 courses.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Dates du calendrier de la F1 2020 confirmées à ce jour

RondeCourseDate1Grand Prix d’Autriche3 juil. Grand PrixSep 25-2711Grand Prix de l’Eifeloct 9-1112Grand Prix du Portugaloct.23-2513Grand Prix d’Émilie-Romagneoct 30-Nov 114Grand Prix de TurquieNov 13-1515Grand Prix de BahreïnNov 27-2916Grand Prix de SakhirDec 4-617Grand Prix d’Abu DhabiDéc 11-13

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: