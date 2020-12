Le Red Bull est deuxième et compte neuf points du championnat

La deuxième course de la nuit aura lieu au Mexique, l’avant-dernière date de l’année

La quatrième saison de Formule 1 Esports est en cours en 2020, pour la première fois avec deux pilotes espagnols sur la grille avec Álvaro Carretón à Williams et Dani Moreno à McLaren. Le Chilien Fabrizio Donoso sera avec Renault dans une année où les trois épreuves avant la grande finale seront lointaines et pour la première fois, pas en personne à l’O2 Arena de Londres. Cette année, il y aura 750 mille euros de prix pour les participants. David Tonizza de Ferrari est le champion en titre dans une saison qui promet d’être plus régulière que jamais.



La sixième épreuve de la saison a vu des courses à 35% de la durée – après les qualifications avec Q1, Q2 et Q3 – à Suzuka et à l’Autodromo de los Hermanos Rodríguez.

COURSE 10 – JAPON

La première des deux dates de la soirée a privé Jarno Opmeer d’être le champion 2020 du championnat officiel de F1 Esports, et en effet, Frederik Rasmussen est venu près de l’objectif.

La course a débuté avec le dépassement de Nicolas Longuet au départ de l’autre concurrent, Frederik Rasmussen, lors d’un essai à Suzuka prévu pour 19 tours, où ils, contrairement à Opmeer à la cinquième place, partaient sur pneus tendres. Longuet et Rasmussen se sont arrêtés en même temps à la fin du sixième tour, sans changer de position entre eux.

Au 9e tour sur 19, Opmeer et le pilote espagnol de McLaren Dani Moreno se sont affrontés pour mettre fin aux plus souples. Le pilote Alfa Romeo a rejoint le septième et le dixième espagnol.

Rasmussen, célèbre pour être froid et trop calculateur, a attendu l’avant-dernier tour de la course pour lancer une attaque sur Longuet malgré le DRS tout au long de la course et a finalement pris les 25 points qui l’ont rapproché du possible titre et avant le Mexique. , Il était à six points d’Opmeer – qui a terminé quatrième – avec deux nominations à jouer cette année. Dani Moreno a terminé sixième après un autre grand retour et Álvaro Carretón, 19e avec Williams.

