L’Alfa Romeo a fait une course tranquille au Brésil

Frederik Rasmussen a tenté une stratégie risquée mais cela n’a pas fonctionné pour lui

La quatrième saison de Formule 1 Esports est en cours en 2020, pour la première fois avec deux pilotes espagnols sur la grille avec Álvaro Carretón à Williams et Dani Moreno à McLaren. Le Chilien Fabrizio Donoso sera avec Renault dans une année où les trois épreuves avant la grande finale seront lointaines et pour la première fois, pas en personne à l’O2 Arena de Londres. Cette année, il y aura 750 mille euros de prix pour les participants. David Tonizza de Ferrari est le champion en titre dans une saison qui promet d’être plus régulière que jamais.



La sixième épreuve de la saison a vu la course se dérouler 35% du temps – après les qualifications avec Q1, Q2 et Q3 – à Interlagos.

COURSE 11 – BRÉSIL

La dernière course de la saison s’est déroulée au GP du Brésil, où Jarno Opmeer a confirmé les pronostics favoris et a été proclamé champion de la saison 2020 de Formule 1 Esports. La course a été remportée par le pilote Renault Nicolas Longuet. Dani Moreno a terminé cinquième et Álvaro Carretón a brossé les points.

Opmeer et Rasmussen sont partis avec des pneus moyens lors de la course de 25 tours à Interlagos, où Longuet a conservé la pole au départ. Dans les premiers mètres, Rasmussen a dépassé Opmeer pour être septième après un mauvais classement des deux. La surprise est survenue au 7e tour, où Rasmussen a essayé d’imiter le super dégagement de Moreno à Silverstone et a testé le béguin en portant des pneus tendres jusqu’à la fin, mais à ce moment-là, une pénalité de temps est apparue en son nom, probablement pour être allé trop vite. la voie de dégagement.

Longuet et les chefs de course se sont arrêtés au 10e tour, tandis qu’Opmeer a mis son Alfa Romeo en tête de l’essai en allongeant son arrêt jusqu’au 15e tour, où il a rejoint la piste en 12 position et a pu repartir avec son de nouveaux softs jusqu’à ce que l’avant-dernier tour de la course soit déjà huitième, juste derrière Rasmussen. À ce moment-là, Kiefer a dépassé Longuet pour remporter la victoire. Cependant, le Français l’a de nouveau dépassé dans le dernier tour de la saison pour finalement remporter la victoire.

Opmeer a choisi de ne pas attaquer Rasmussen parce que son revenu de 16 points avant la course était plus que suffisant pour qu’il remporte enfin le titre de la saison quatre de F1 Esports, après Brendon Leigh et David Tonizza l’année dernière. . Red Bull a remporté le titre des pilotes.

