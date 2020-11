Marcel Kiefer mène le doublé du Red Bull en Autriche

L’Espagnol Álvaro Carretón brille avec la pole et termine sur le podium

Dani Moreno, de McLaren, revient aux points

La quatrième saison de Formule 1 Esports est en cours en 2020, pour la première fois avec deux pilotes espagnols sur la grille avec Álvaro Carretón à Williams et Dani Moreno à McLaren. Le Chilien Fabrizio Donoso sera avec Renault dans une année où les trois épreuves avant la grande finale seront lointaines et pour la première fois, pas en personne à l’O2 Arena de Londres. Cette année, il y aura 750 mille euros de prix pour les participants. David Tonizza de Ferrari est le champion en titre dans une saison qui promet d’être plus régulière que jamais.



La quatrième épreuve de la saison aujourd’hui a vu la course à 35% de la durée – après les qualifications avec Q1, Q2 et Q3 – en Autriche. C’est la fin du deuxième tour des trois qui aura lieu en 2020 avant la grande finale.

COURSE 6 – AUTRICHE

Álvaro Carretón a fait de la magie lors des qualifications pour le Red Bull Ring et a pris la pole pour la sixième course de la saison. Le sévillan a pu occuper la place au départ d’une course programmée à 25 tours.

Carretón menait sans problème jusqu’au cinquième tour, moment auquel le harcèlement Red Bull de Marcel Kiefer s’est intensifié. Derrière se trouvaient Frederik Rasmussen et Nicolas Longuet. En cinquième position, un Jarno Opmeer – leader du championnat – avec une stratégie inversée.

Au 7e tour, Kiefer et Rasmussen ont dépassé Carretón en profitant du DRS. Derrière, Dani Moreno a terminé dixième avec sa McLaren. À la fin de ce tour, Rasmussen a tenté une contre-dépouille, même si Carretón et Longuet l’ont copié par derrière. Lorsque Kiefer s’est arrêté, il a même pris la tête du groupe Rasmussen-Carretón-Longuet.

Opmeer, la stratégie inversée, s’est arrêté au 14e tour pour relâcher ses softs et a roulé en sixième position, deux derrière un Carretón qui a été dépassé par Longuet. Le sévillan est revenu sur ce dépassement un tour plus tard pour regagner le podium.

Cependant, la joie de Williams ne durerait pas longtemps car Opmeer et ses squishies ont survolé Longuet et Carretón dans une attaque indéfendable et Opmeer devait maintenant revenir quelques secondes pour rattraper les deux Red Bull à sept tours de la fin. pour le drapeau à damier

Malgré l’avantage des pneus, Opmeer n’a pas été en mesure de battre les Red Bulls, donc Kiefer a remporté la victoire en Autriche suivi de Rasmussen et Opmeer. Carretón a ajouté une quatrième position méritoire et solide, et Dani Moreno a terminé neuvième mais une pénalité l’a laissé hors des points.

