La quatrième saison de Formule 1 Esports est en cours en 2020, pour la première fois avec deux pilotes espagnols sur la grille avec Álvaro Carretón à Williams et Dani Moreno à McLaren. Le Chilien Fabrizio Donoso sera avec Renault dans une année où les trois épreuves avant la grande finale seront lointaines et pour la première fois, pas en personne à l’O2 Arena de Londres. Cette année, il y aura 750 mille euros de prix pour les participants. David Tonizza de Ferrari est le champion en titre dans une saison qui promet d’être plus régulière que jamais.



La sixième épreuve de la saison a vu la course se dérouler 35% du temps – après les qualifications avec Q1, Q2 et Q3 – à Monza.

COURSE 9 – ITALIE

Le champion actuel, David Tonizza, a obtenu la direction de la course dès le premier moment de sa course locale, un rendez-vous prévu avec 19 tours et dès le premier virage, en deuxième position le leader du championnat, Jarno Opmeer, et l’autre Ferrari, celle d’Enzo Benito. Les deux Espagnols sont partis du Top 10 après être revenus en Q3, avec Álvaro Carretón en septième position et Dani Moreno, huitième.

Les différences minimes entre les simracers signifiaient, comme hier à Spa, qu’ils étaient tous équipés de DRS, raison pour laquelle ce train de voitures ne permettait pas trop de dépassements. Le Red Bull de Frederik Rasmussen a tenté un dégagement agressif et s’est arrêté au sixième tour pour passer de doux à moyen, ce que Tonizza et Opmeer ont fait une torsion plus tard.

Stratégiquement parlant, la surprise est survenue au 8e tour sur 19, lorsque le double champion d’esports Brendon Leigh, qui a disparu des positions nobles cette année, est passé de moyen à doux avec plus d’une demi-carrière à faire, ce qui lui a permis de se débarrasser de ses rivaux. et montez sur le podium dès le onzième tour.

La différence avec le duo Tonizza et Opmeer était de près de trois secondes. Malgré cela, Leigh a montré la férocité qui l’a caractérisée dans le passé et a pris derrière Opmeer deux tours plus tard.

Malgré le harcèlement de Leigh, au départ du 15e tour, Opmeer est venu en parallèle avec Tonizza mais l’Italien a défendu la position au premier virage. Opmeer a tenté à nouveau dans l’avant-dernier et dernier tour de la course, mais personne n’a pu arrêter un «Tonzilla» qui s’est inspiré à domicile et a finalement remporté sa deuxième victoire de la saison, avec le podium d’Opmeer et Leigh. Álvaro Carretón a terminé sixième et Dani Moreno a brossé les points à la onzième place finale.

