Jarno Opmeer gagne au Canada avec controverse et Fred Rasmussen gagne en Hollande

Dani Moreno signe deux retours aux points

La quatrième saison de Formule 1 Esports est en cours en 2020, pour la première fois avec deux pilotes espagnols sur la grille avec Álvaro Carretón à Williams et Dani Moreno à McLaren. Le Chilien Fabrizio Donoso sera avec Renault dans une année où les trois épreuves avant la grande finale seront lointaines et pour la première fois, pas en personne à l’O2 Arena de Londres. Cette année, il y aura 750 mille euros de prix pour les participants. David Tonizza de Ferrari est le champion en titre dans une saison qui promet d’être plus régulière que jamais.



La troisième épreuve de la saison a vu aujourd’hui des courses à 35% de la durée – après les qualifications avec Q1, Q2 et Q3 – aux Pays-Bas et au Canada. C’est le début du deuxième tour des trois qui aura lieu en 2020 avant la grande finale.

COURSE 4 – HOLLANDE

La première course de cette deuxième semaine de compétition nous a laissé une qualification très régulière à Zandvoort où les six premiers étaient séparés par quatre-vingt dix millièmes de seconde.

Le leader du championnat Jarno Opmeer a dépassé le Poleman Frederik Rasmussen au départ alors que le deuxième Red Bull, Marcel Kiefer, a suivi à la troisième place dans une course prévue pour 25 tours.

Nous avons dû attendre seulement six tours pour voir la première étape de la journée, avec un dégagement agressif de Kiefer sur ses deux rivaux, qui se sont arrêtés un tour plus tôt. Opmeer a maintenu la tête dans la transition de doux à moyen, bien que Kiefer ait pu dépasser son coéquipier, même si cela ne durerait pas longtemps.

La Renault commande la course avec la stratégie inversée et au 9e tour, Nicolas Longuet laisse passer le Chilien Fabrizio Donoso. Les hommes d’Enstone étaient partis en troisième et quatrième position. De son côté, Álvaro Carretón a joué une stratégie très risquée et ne s’est arrêté qu’au 10e tour pour avoir moins de tours dans ses futurs moyens au deuxième tour.

Après s’être arrêté, Donoso a rejoint la course 11e, derrière Carretón et hors de l’option de toute sorte de victoire contre Opmeer ou les Red Bulls. En fait, le Chilien est tombé soudainement à la 18e position en même temps qu’il y avait un drapeau jaune, bien que la réalisation n’ait jamais montré ce qui s’était passé.

Longuet est sorti des stands avec onze tours pour aller derrière un Dani Moreno qui a réalisé une course propre et solide dans sa McLaren. Il a fallu attendre l’avant-dernier tour de course pour que Rasmussen tente un dépassement sur Opmeer, et malgré l’apparente passivité du Danois, il a réussi et a réussi à arracher la victoire à l’Alfa Romeo.

Le podium a été complété par Opmeer et Kiefer, dans cet ordre, et Moreno a terminé septième, deux positions devant un Carretón qui a réalisé le meilleur tour de la course au 24e tour, puis a été arraché avec de meilleurs pneus.

COURSE 5 – CANADA

Le dernier rendez-vous de la soirée, mais pas de la semaine car demain il y a encore une course, il nous a laissé un spectacle de stratégies inversées à Montréal, où Jarno Opmeer, qui d’autre, a gagné avec un dépassement dans le dernier tour, bien que cela soit à l’étude .

Opmeer est sorti en pole devant David Tonizza – actuel champion – et Fred Rasmussen. Derrière, Kiefer a joué une stratégie inversée qui l’a fait s’arrêter au 7e tour sur 25 pour finalement être troisième, deux positions devant l’Espagnol Dani Moreno, qui a de nouveau joué dans un retour spectaculaire qui l’a laissé clairement heureux et célébrant l’après-course.

Tonizza, de retour à la lutte pour la victoire, s’est arrêté au 14e tour sur 25 pour mettre du mou jusqu’au bout et est sorti neuvième. Cette contre-dépouille lui a permis de devancer Opmeer, malgré le temps perdu derrière l’autre Alfa Romeo, celle de Bereznay.

Le combat entre Opmeer et Tonizza sur pneus tendres a atteint son apogée au 22e tour, alors que Rasmussen menait avec les médias devant, et à la sortie du virage 3, Opmeer a frappé Tonizza par derrière et Ferrari a frappé le mur et était face cachée.

Dans le dernier tour de la course, Opmeer a réussi à dépasser Rasmussen et a enregistré sa troisième victoire en cinq courses – et cinq podiums – malgré le fait qu’il fasse l’objet d’une enquête pour l’incident avec Tonizza. Le conducteur élu du jour était Moreno.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard