Les courses virtuelles organisées pendant la pandémie ont été un succès

La catégorie répétera le tournoi virtuel en 2021, bien qu’avec seulement trois courses

F1 Esports continue de croître et les chiffres obtenus en 2020 en sont un bon exemple. Comme le rapporte la catégorie principale, les émissions en direct ont été suivies par 11,4 millions de personnes, ce qui représente une augmentation de 98% par rapport à à 2019. Parmi eux, 2,7 millions ont vécu le dernier tour dans lequel Jarno Opmeer a été sacré champion.



La portée sur les réseaux sociaux était tout aussi spectaculaire. Le dernier test a eu un impact de 1,7 million de personnes, ce qui est le chiffre le plus élevé de l’histoire pour un événement de Formule 1 Esports. Le nombre d’impressions pour toute la saison était de 291 millions, soit 151% de plus qu’en 2019. Le nombre de vues des vidéos faisant référence à la série Pro a le moins augmenté, avec une augmentation de 29% à 23,8 millions.

L’une des nouveautés de 2020 était le tournoi Esports qui a été joué pendant l’emprisonnement pour remplacer en quelque sorte les GP annulés. Des habitués de la grille ont participé aux émissions Twitch et George Russell a été le gagnant. Plus de 30 millions de personnes ont regardé les courses qui se sont déroulées avec le jeu vidéo officiel de Formule 1.

Après un tel succès, la classe reine prépare un autre tournoi similaire pour 2021, bien que cette fois, ce ne soit qu’avec trois tests et les bénéfices iront à une cause caritative. Des pilotes de la grille actuelle participeront ainsi que des joueurs retraités, célèbres et professionnels.

Cependant, il y aura des changements au-delà du nombre de courses. Les professionnels de l’esport s’affronteront dans une course de sprint de cinq tours pour déterminer leur ordre de départ dans l’épreuve finale. Dans celui-ci, 50% des tours seront effectués. Une fois le championnat terminé, les points de chaque équipe seront ajoutés et en fonction des résultats, il sera reversé à la cause que chacun aura choisi un certain nombre. Les GP virtuels reviendront le 31 janvier et les deux autres seront joués les deux semaines suivantes.

