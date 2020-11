Les catégories de support F1 annoncent des mesures pour réduire les coûts

La F2 gardera sa voiture cette année jusqu’en 2023; la F3 fonctionnera en 2021

La Formule 2 et la Formule 3 ont annoncé une série de mesures visant à réduire les dépenses de la saison prochaine. Le principal est qu’au lieu de deux courses, ils en tiendront trois à chaque destination.



Les Championnats F2 et F3 rouleront dans moins de destinations afin de réduire les coûts variables pour les équipes:

– F2 et F3 auront trois courses par épreuve

– Le calendrier F2 2021 comprendra huit manches et un total de 24 courses

– Le calendrier F3 2021 comprendra sept manches et 21 courses au total

– Tous les événements F2 et F3 de 2021 se dérouleront sous l’égide de la F1

– F2 et F3 ne courront pas le même week-end

Baisse du prix de location des moteurs et de certaines pièces de rechange Baisse des coûts de logistique et de fret Il n’y aura pas de nouvelle voiture de Formule 2 entre 2021 et 2023 Les spécifications actuelles de la voiture F3 seront maintenues en 2021 et le seront probablement continuer également dans les saisons à venir.

En élaboration.

