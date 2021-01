La pilote d’Abu Dhabi a remporté sa première victoire à domicile cette année

Pepe Martí n’a pas eu de fortune ce jour-là après avoir été pénalisé

Hamda Al Qubaisi, la pilote d’Abu Dhabi, était la principale protagoniste hier sur le circuit de Yas Marina, remportant la dernière course – hier, deuxième, quatrième de l’épreuve – de la F4 UAE – Émirats arabes unis – sur son circuit d’origine. . Pour elle, ce n’est pas une nouveauté; L’année dernière, il a déjà remporté trois courses – sur les 19 auxquelles il a participé – dans ce championnat, ajoutant également un total de 12 podiums et terminant cinquième du championnat.



La plus jeune des sœurs se prépare ici à disputer la F3 Asie, où elle aura comme coéquipier son père Khaled, qui court normalement à Resistencia et qui le week-end dernier a terminé troisième des 12 Heures de Dubaï.

La grille inversée de la quatrième course – le top 8 de la course trois positions inversées – a vu les pilotes les moins experts prendre la tête, avec Inthraphuvasak en pole. Hamda est sorti bien, a gagné des positions et au quatrième tour, il a pris la tête avec Smal dans le dos; Il avait fait un départ formidable, puisqu’il était parti 13e et dernier, mais déjà dans le premier tour, il avait gagné de nombreuses positions. Trulli et Van’t Hoff, les grands protagonistes du championnat, n’ont pas pu trouver d’écart et quand ils l’ont fait, ils étaient déjà loin du sommet et n’ont même pas pu mettre un pied sur le podium; Inthraphuvasak est celui qui est monté à la troisième marche.

Pepe Martí n’a pas été aussi chanceux le deuxième jour à Abu Dhabi. Une pénalité de cinq secondes dans la première des courses de samedi, troisième de l’épreuve, l’a relégué de la quatrième position où il est entré dans la ligne d’arrivée à la onzième. Il n’y avait pas de distance entre les participants à cause d’une voiture de sécurité qui est sortie après un contact entre Partyshien et Smal, dans lequel la barrière a été endommagée … et la sécurité a duré jusqu’à la fin de la course.

Après ce test, Hamda est 3e du championnat avec 111 points, tandis que Dilano Van’t Hoff est le leader avec 163 points à 130 pour Enzo Trulli. Pepe Martí est dixième avec 31 points.

