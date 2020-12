Vous avez reçu l’autorisation de participer au test du jeune conducteur d’Abu Dhabi

Norris critique la décision de la FIA: “Ils ne devraient pas le permettre”

Le test aura lieu le 15 décembre à Yas Marina

Fernando Alonso sera à nouveau «jeune» pour un jour. Attention, nous ne disons pas qu’une personne de 39 ans ne l’est pas. Nous défendons fermement que les jeunes ne composent pas de numéro. Mais nous parlons de l’autorisation spéciale que l’Espagnol a obtenue pour participer au test des jeunes pilotes d’Abu Dhabi sans être un jeune talent en tant que tel.



Renault demande depuis des semaines l’autorisation à Alonso de participer aux tests. La Formule 1 est un sport avec des tests limités au maximum et il le sera encore plus en 2021, lorsque les pilotes n’ont qu’un jour et demi chacun à tester en pré-saison. Ces circonstances ne sont pas les meilleures pour quelqu’un qui est hors du Grand Cirque depuis deux ans et c’est pourquoi Abiteboul a demandé l’autorisation pour Alonso.

Le manager français a remercié la FIA et la Formule 1 pour cette opportunité de tester le 15 décembre. L’obtenir n’a pas été facile. En fait, tout le monde n’est pas d’accord. L’un de ceux qui s’est prononcé contre a été Lando Norris, qui ne pense pas qu’il soit juste pour lui de participer.

Norris, 21 ans, pense que la réglementation doit être respectée, ce qui marque que ces tests sont une opportunité exclusive pour les jeunes conducteurs. Le règlement établit que seuls ceux qui ont réalisé moins de deux Grands Prix sont éligibles à ces épreuves, un profil qui est loin de celui de Fernando.

«En gros, presque le double de mon âge, ce qui me rend extrêmement jeune. Il est évident que Fernando n’est pas un jeune pilote. Ce n’est pas qu’il n’ait fait qu’une ou deux courses et qu’il ait déjà fait d’innombrables tests cette année avec des voitures de Formule 1, donc je ne le comprends pas », a critiqué Norris dans des déclarations à ..

“Je ne comprends pas pourquoi ils ont changé les règles rien que pour lui. Je pense que c’est assez idiot et ne devrait pas être autorisé”, a insisté le pilote McLaren.

Norris court pour McLaren, une équipe qui avait initialement annoncé qu’elle ne participerait pas au test. Le manque de jeunes pilotes qui peuvent se permettre la journée d’essai, le fait que Ricciardo ne puisse pas être avec eux pour se préparer pour 2021 et le changement de moteur peuvent être les raisons de l’absence de l’équipe.

Malgré les critiques que cette décision peut avoir, il est clair que la F1 a fait une exception en pensant au fan. La valeur ajoutée que Fernando apporte à la compétition est bien connue et c’est sûrement l’une des raisons, comme Abiteboul l’a laissé entendre dans la déclaration dans laquelle ils ont confirmé le pilote.

“Fernando veut contribuer pleinement, non seulement à l’équipe, mais aussi aux supporters et au sport qui lui a manqué ces deux dernières années”, a déclaré le manager français.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard