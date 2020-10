Le double champion du monde de 2005 et 2006, l’Espagnol Fernando Alonso, a organisé une journée de tir promotionnelle sur le Circuit de Barcelone-Catalunya en Espagne, couvrant 21 tours et 100 kilomètres, selon les règlements imposés par la FIA. Fernando a testé la Renault RS20, montée sur le podium du Grand Prix de l’Eifel le week-end dernier.

L’Asturien revient à un endroit où il a remporté des triomphes en Formule 1. Il y a vingt ans, Fernando a fait ses débuts pour Benetton (les prédécesseurs de Renault) sur le même circuit, avant de remporter deux victoires aux Grand Prix d’Espagne 2006 et 2013, et cinq autres podiums devant votre public.

Fernando Alonso reviendra en Formule 1 à partir de la saison 2021.

Questions à Fernando Alonso

Qu’est-ce que ça fait de conduire à nouveau une F1 après presque deux ans?

FA: “C’était incroyable de conduire ces voitures après deux ans et de ressentir à nouveau leur vitesse, la vitesse à laquelle tout va si vite virage après virage, leur efficacité de freinage et tout ce qu’une Formule 1 peut offrir. C’était vraiment sympa. revivez ces sensations. “

Cela a-t-il été encore plus spécial de le faire en Espagne?

FA: “De toute évidence, retourner à Barcelone a été spécial. Je me souviens de l’année 2000, quand j’ai conduit le Benetton avec les gens d’Enstone. Maintenant, nous sommes avec Renault en 2020. C’est un endroit spécial qui me rappelle de très bons souvenirs. C’est une piste qui Je sais très bien, donc ça a été une bonne journée. “

Quel était le programme de la journée?

FA: «Nous avons passé la majeure partie de la journée à filmer avec des drones de piste et d’autres tâches derrière la caméra. À notre tour, nous avons travaillé avec l’équipe à faire plusieurs tours pour que je me sente à l’aise avec le siège, le volant et les pédales. Ce sont des choses pour l’année prochaine qui pourraient être difficiles à faire cet hiver. Par conséquent, ce sont nos premiers pas. “

Quelle est votre impression de la Renault RS20?

FA: “C’était une agréable surprise. Nous savons que le véhicule a bien performé lors des dernières courses et j’ai sans aucun doute ressenti son adhérence et son potentiel. Ma dernière expérience avec un moteur Renault remonte à 2018 et j’ai remarqué des progrès, quelque chose de très important en Ce cas. Tout me semblait correct. Je n’ai pas été en mesure de maximiser les performances de la voiture car je prends encore le rythme, mais je suis satisfait de la journée. “

Il a visité l’équipe deux fois, à Enstone, et une fois à Viry, et maintenant en répétition. On se sent comme à la maison?

FA: “Je me suis senti chez moi dès le premier jour. A Enstone, et dans cette équipe, il y a un environnement où tout est facile et logique. Je me sens à l’aise chez Renault. Beaucoup de personnes présentes aujourd’hui travaillaient déjà comme la mécanique de mon temps. Les choses sont un peu plus faciles quand on connaît les visages et l’équipe. “

Avez-vous suivi la course en Allemagne? Qu’avez-vous ressenti en assistant au premier podium Renault après dix ans?

FA: “Bien sûr! Je ne rate aucune course. Je rejoins le week-end, même de loin. Je suis chaque tour. Ce podium a été bien mérité. Je suis content pour tout le monde. Peut-être que Cyril est un peu inquiet pour le tatouage, mais A part ça, c’était un moment fantastique. “

Avez-vous félicité l’équipe?

FA: “Bien sûr, bien sûr. J’attendais le dernier tour. J’étais très content pour tout le monde. J’ai écrit le message et j’ai appuyé sur” envoyer “au moment où Daniel a franchi la ligne. Je ne voulais pas l’envoyer avant! par superstition! “

Cyril le décrit comme un requin affamé. Ce résultat vous donne-t-il encore plus faim?

FA: “Je suis toujours le même après dimanche. Je sais de quoi l’équipe est capable et que les perspectives d’avenir sont bonnes. Le podium devait arriver. Le plus important est de continuer avec la tendance que nous constatons actuellement, de maintenir cette dynamique et de continuer avec cela. momentum jusqu’à l’année prochaine, mais surtout pour 2022. Je pense que nous savons comment le faire. ”