Le patron de Ferrari explique ce qu’ils ont retenu des messages espagnols

Le Suisse souligne la rapidité et la constance du Madrilène

Ferrari a décidé en 2020 de ne pas renouveler Sebastian Vettel pour une autre saison et de chercher un autre pilote à l’extérieur. L’élu était Carlos Sainz, mais Mattia Binotto a clairement indiqué que la décision était très réfléchie et qu’une multitude d’aspects ont été pris en compte, y compris ses messages à la radio chez McLaren.



Les Suisses révèlent que c’était la première chose qu’ils ont faite avant même d’exprimer leur intérêt à signer le Madrilène. Dans ces conversations, vous pouvez entendre le célèbre ‘Smooth Operator’ parler de son ambition de victoire à Monza lorsqu’il se battait avec Pierre Gasly. Pour Binotto, cette information parle beaucoup de 55.

«Avant de lui faire une offre, nous avons écouté toutes ses conversations radio pour voir la façon dont il communiquait et vous pouvez voir qu’avec la façon dont il communique, il vous en dit long sur la façon dont il aborde l’exercice. Je pense que il est très précis. Il travaille dur, il est méthodique, il est robuste et je pense que tous ces éléments étaient très importants pour nous », a-t-il déclaré dans un communiqué de ‘Beyond the Grid’, le podcast de Formule 1.

Un autre aspect que ceux de Maranello ont étudié était ses performances le dimanche et la façon dont il aborde un GP. Binotto considère sa vitesse sur piste très positive, mais aussi sa façon de se battre pour la position, sa persévérance et sa tête froide.

“Dans la course, Sainz est constant. Il est rapide, il se défend, il attaque, mais il amène toujours la voiture à la ligne d’arrivée de manière cohérente, donc je pense qu’il est un bon pilote pour faire une bonne saison en Coupe du monde des constructeurs”, a-t-il déclaré.

Cependant, la course n’est pas tout. Le classement est également essentiel, même s’il ne donne pas de points. Le patron de Ferrari a souligné le pas en avant du Madrid dans ce sens et comment il s’est battu avec Lando Norris, un autre pilote fort.

“Nous avons fait une analyse de sa vitesse. Nous pensions qu’il était rapide et je pense qu’il l’a montré même en 2020 si vous le comparez à Norris, qui déjà l’année dernière s’est avéré être un pilote très rapide. Mais si vous regardez Carlos en 2020, je pense qu’il l’est.” il s’est amélioré en qualifications par rapport à ses performances précédentes et il est toujours très fort en course », a-t-il conclu.

