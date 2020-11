Leclerc: “J’ai l’impression que nous avons été compétitifs tout au long de la course”

Vettel: “Ce n’est pas le résultat que nous voulions ou celui que nous méritons aujourd’hui”

Ferrari quitte sa troisième et dernière course à domicile avec dix points très précieux sous le bras. Charles Leclerc a de nouveau sauvé le meuble avec une cinquième place après avoir tendu les coudes pour se défendre durement dans les derniers tours. De son côté, Sebastian Vettel a fait un arrêt très lent le jour où il avait des options pour marquer un bon résultat, car l’Allemand avait eu un bon rythme jusque-là.



Charles Leclerc (5ème):

“La cinquième place est bonne, je pense que nous avons fait de notre mieux. Nous nous attendions à un premier relais très difficile, mais nous avons été assez compétitifs. Ensuite, nous sommes passés au pneu dur et nous avons été encore plus rapides que Daniel, qui était devant, mais pas assez pour le doubler, alors nous sommes restés coincés derrière lui. Sur le porte-à-faux de la voiture de sécurité j’ai souffert contre Daniil, qui arrivait avec des pneus neufs. J’ai poussé fort du début à la fin et j’ai l’impression que nous avons été compétitifs tout au long de la course De plus, je pense que nous avons fait du bon travail en termes de gestion des pneus. ”

Sebastian vettel (13e):

«Nous avons commencé avec le pneu moyen, et je pense que c’était le meilleur, car il fonctionnait très bien avec le passage des tours. Aujourd’hui, le rythme était bon dans la première manche, mais ensuite nous avons perdu du temps à l’arrêt, c’était Dommage. Nous avons essayé de remonter sur le pneu tendre à la fin, mais c’était très difficile de reprendre des positions avec les trains de voitures. Ce n’est pas le résultat que nous voulions ou celui que nous méritions aujourd’hui. J’étais à l’aise avec la voiture, mais le problème Cette année est plus en qualifications, où je souffre beaucoup. Il faut continuer à être patient et essayer de continuer cette progression, hier on était à deux dixièmes de Q2. Je pense que si dans les prochaines courses on peut se qualifier plus haut, on peut se battre pour mieux résultats”.

Mattia Binotto, chef d’équipe:

“Il est clair que nous consolidons les progrès que nous avons réalisés lors des dernières courses, notamment en termes de rythme. C’est important pour le reste de cette saison et pour la suivante. Encore une fois, Charles a fait un excellent travail au moment de gérer les pneus et aussi dans les derniers tours quand il a dû défendre sa position. ”

“Sebastian a également fait une bonne course et nous sommes désolés pour le problème à l’arrêt qui l’a laissé sans options, il aurait pu avoir une bonne occasion de marquer de bons points. Enfin, nous tenons à féliciter Mercedes pour sa victoire au championnat des constructeurs. Nous le savons. Nous avons un long chemin à parcourir pour nous battre pour les mêmes objectifs, mais nous pensons que nous pouvons le faire à nouveau. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard