Le Français estime que Fernando aurait pu travailler plus de confiance dans l’équipe

Pensez qu’Alonso pourrait avoir plus de deux titres de Formule 1

Éric Boullier estime que le manque de confiance qu’il y avait chez Ferrari en 2010 a empêché Fernando Alonso de décrocher son troisième titre en Formule 1. L’ancien patron de McLaren pense que le pilote aurait pu travailler davantage sur cet aspect pour redevenir champion.



Boullier est convaincu qu’Alonso aurait dû remporter plus de titres en Formule 1. Premièrement, l’ancien patron de McLaren rappelle que c’est précisément l’un de ses pilotes, Vitaly Petrov, qui a empêché Fernando de remporter le championnat en 2010.

“Il aurait certainement dû et aurait pu avoir plus de deux titres. Je me souviens d’Abu Dhabi 2010 car c’est notre voiture qui les a empêchés d’être champion du monde, cela aurait pu être une opportunité pour eux”, a commenté Boullier sur le podcast officiel Formule 1, au-delà de la grille.

L’erreur de 2012, prochaine opportunité pour Alonso, était dans le manque de confiance dans l’équipe, selon Boullier.

“Il y en a eu un autre plus tard et je pense que lorsque j’utilise le mot” pourrait “, il est toujours facile de donner une opinion après que quelque chose s’est déjà produit, mais à ce stade peut-être que la confiance en soi des membres de l’équipe manquait», a décrit Boullier.

“Peut-être que Fernando aurait pu avoir un meilleur rôleParfois, vous attendez que les pilotes apportent la paix, encouragent les gens autour d’eux à avoir confiance en eux et à être encore plus performants pour mieux faire leur travail », at-il souligné.

“Je sais que la pression interne chez Ferrari et des médias est incroyablement élevée, parfois le seul qui peut aider et rendre un peu plus calme et plus sûr de lui est le pilote”, a déclaré Boullier. .

Enfin, Boullier nie que Fernando “ait creusé sa propre tombe” en faisant des commentaires négatifs sur Honda lors de sa dernière étape en Formule 1. L’ancien patron de McLaren assure que ses propos venaient de la frustration de ne pas être compétitif et le comprend.

“Vous ne pouvez pas dire que – qu’Alonso a orchestré sa propre chute -. Il est le concurrent le plus intime, sa vie est complètement centrée sur la course et la compétition. Je pense que c’est sa frustration qui a généré ce type de commentaire à cause de ce qu’il aimait. c’était que Honda était revenu, peut-être pour recréer un héritage, un héritage différent de Senna et Prost évidemment mais un héritage. Évidemment, ce n’est pas aussi compétitif qu’il le rêvait était ce qui a créé cette frustration », a expliqué Boullier pour terminer.

