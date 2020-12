Leclerc: “Egaler ma première tentative en Q3 était impossible”

Vettel: “J’ai eu de bons sentiments, je ne sais pas ce qui a mal tourné”

Ferrari a réalisé un bien meilleur résultat que prévu ce samedi à Sakhir. Charles Leclerc a réalisé un tour parfait qui lui a permis de classer à nouveau sa quatrième SF1000 cette saison, derrière Mercedes et Max Verstappen. Le centre est revenu à Sebastian Vettel, qui rajoute un autre classement sans pouvoir aller en Q3, il y en a déjà douze d’affilée.



Charles Leclerc (4e):

“” Je suis très content de la quatrième place. Nous en avons profité pour commencer tôt en Q3. Nous aurions pu attendre, mais le risque de trafic m’a donné une idée claire de ce qu’il faut faire. J’ai choisi de commencer très tôt et j’ai été capable de faire un excellent tour. Je suis sorti de la voiture plus tôt que d’habitude car je n’avais plus de nouveaux pneus et pour être honnête, j’allais être incapable de faire le temps que j’avais déjà fait. ”

«Pour demain, il est clair pour moi que nous allons faire un pas dans l’inconnu. J’ai raté la plupart des FP2, et cela signifie que je n’ai fait aucune simulation de course. Je pense que j’avais un bon rythme aujourd’hui et j’espère que dans la course c’est quelque chose de similaire. Je doute que nous ayons la troisième meilleure voiture, mais l’objectif est de faire de notre mieux demain. ”

Sebastian Vetttel (13e):

«J’avais une bonne impression de conduire la voiture aujourd’hui, donc je ne sais pas ce qui a mal tourné. Peut-être que dans les lignes droites j’ai perdu du temps, comme dans le deuxième secteur. J’étais confiant après Q1, mais Je n’ai pas pu arriver à Q2, je ne sais pas si cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le changement du groupe motopropulseur. Je suis sûr que les mécaniciens feront tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que la voiture va bien pour demain. ”

“La gestion des pneus sera difficile demain, mais ce sera la clé d’une bonne course. Nous avons le libre choix des pneus pour le départ, nous verrons donc comment nous pouvons en profiter.”

Mattia Binotto, chef d’équipe:

“Charles a fait un excellent tour pour égaler son meilleur résultat cette saison. La quatrième place est due à son incroyable talent, il a fait quelque chose d’extraordinaire en un week-end au cours duquel il a raté presque toute la deuxième séance d’essais libres. C’était C’est dommage de ne pas entrer en Q3 avec les médias, car nous aurions été mieux placés pour la course, mais il a tout fait. ”

“Sebastian a perdu une partie du FP3 à cause d’un problème technique, et il s’est senti beaucoup mieux qu’hier, mais il n’a pas pu passer de Q2 pendant très peu de temps. L’équipe a fait un excellent travail pour lors du changement de son unité de puissance par précaution afin qu’il puisse être prêt pour la qualification. Dans la course de demain, nous essaierons de marquer le maximum de points possible, mais ce ne sera pas facile, puisque ce sera l’objectif de tous, donc, nous devrons faire un excellent travail. ”

