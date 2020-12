Leclerc: “C’était super d’avoir Sebastian comme coéquipier ces deux dernières années”

Vettel: “J’espère revoir Ferrari avec le sourire en 2021”

Sebastian Vettel a eu un adieu vraiment cruel de la part de Ferrari. La dernière course de l’année a reflété toutes les difficultés de la Scuderia tout au long de la saison et même Kimi Räikkönen avec l’Alfa Romeo a battu les deux pilotes. Le quadruple champion entame une nouvelle étape dès demain, mais il est confiant que la Scuderia et Charles Leclerc souriront à nouveau en 2021.



Charles Leclerc (13e):

“Aujourd’hui, nous n’étions pas assez rapides. Nous avons souffert pour dépasser et nous n’avons pas été rapides dans les virages lents. Nous avons essayé quelque chose de différent avec la stratégie pour être en meilleure position, mais cela n’a pas fonctionné. Ce fut une saison très difficile pour nous. “Et c’est dommage que ça se termine comme ça. Nous avons progressé lors des dernières courses et nous espérons continuer sur cette lancée pendant l’hiver pour revenir plus forts l’année prochaine.”

“Je tiens à remercier Sebastian pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe. C’est une personne incroyable et un pilote fantastique. Il m’a beaucoup poussé à m’améliorer et c’est super de l’avoir de l’autre côté du garage ces deux dernières années, lui Je souhaite le meilleur pour l’avenir. Je suis également heureux d’avoir Carlos comme coéquipier en 2021, il est rapide, solide et constant. Ce sera un grand défi pour moi, j’ai hâte d’y être. ”

Sebastian vettel (14e):

“Ce ne sera pas une course dont je me souviens, mais ce dont je me souviendrai, ce sont les gestes de toute l’équipe lors de ce week-end dernier. Je pense qu’aujourd’hui j’ai ressenti une énergie différente et je la porterai toujours avec moi.”

“Charles va me manquer, même s’il m’a causé beaucoup de maux de tête. Nous sommes à des moments différents de notre carrière, mais je pense que c’est un garçon formidable et qu’il a encore un long chemin à parcourir. Il sera un grand homme dans le futur, j’espère. puisse-t-il avoir la voiture qu’il mérite un jour. ”

“Dans l’ensemble, j’espère que tout le monde aura une meilleure saison l’année prochaine. Ce fut une campagne difficile et j’espère revoir l’équipe avec le sourire en 2021, et j’espère qu’un masque ne le cache pas, c’est mon plus grand souhait. Maintenant, je commence. une nouvelle étape, mais en ce moment je veux rentrer chez moi et me ressourcer. ”

Mattia Binotto, chef d’équipe:

“Il n’y a pas grand chose à dire sur la course d’aujourd’hui, si ce n’est que la fin de cette saison a été très décevante. Nous devons tourner la page, regarder vers l’avenir et emporter avec nous tout ce que nous avons appris au cours de ces mois difficiles. Nous devons y retourner. la partie supérieure et nous allons travailler très dur pour réduire les différences l’année prochaine avec la nouvelle voiture. ”

«Ce fut également une journée spéciale pour Sebastian, qui a couru pour la dernière fois en tant que pilote Ferrari. Il est le troisième pilote le plus titré de notre histoire, seuls Michael Schumacher et Niki Lauda ont remporté plus de courses que lui pour la Scuderia. Il a atteint la L’équipe a beaucoup d’espoir et nous laisse de beaux souvenirs et quelques regrets sur des choses qui ne se sont pas bien passées. C’est dommage, mais c’est la vie, tant pour l’équipe que pour le pilote. ”

“Il y a une chose sur laquelle nous sommes clairs, Sebastian sera notre rival de l’année prochaine, mais il fera toujours partie de la famille Ferrari.”

