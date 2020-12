Leclerc: “En Q3, nous avons perdu notre rythme, surtout dans le dernier secteur”

Ferrari n’a pas connu sa meilleure qualification au Grand Prix d’Abu Dhabi. Charles Leclerc a réussi à faire la coupe en Q3 sur pneus moyens, bien qu’il repartira plus en arrière pour une pénalité de trois positions. Sebastian Vettel n’a pas dépassé la Q2, mais il veut tout donner demain pour terminer son temps avec l’équipe de la meilleure façon possible.



Charles Leclerc (9e, commencera le 12e):

“Je ne suis pas trop content d’aujourd’hui. Même si la Q1 a été bonne et la Q2 a été très, très bonne sur les pneus moyens, en Q3 nous avons perdu notre rythme, en particulier dans le dernier secteur et cela n’a pas fonctionné. Malheureusement, nous avons une pénalité de trois positions sur la grille de départ, donc il n’y aura pas beaucoup de différence en commençant par les médiums, car j’espère que ceux qui m’entourent commenceront avec des médiums ou des durs. ”

«Nous avons été assez compétitifs en Libers 2 même si nos longs runs ont été affectés par le drapeau rouge, donc notre rythme ne devrait pas être trop mauvais demain. Ce sera une course difficile car il fait toujours très chaud ici à Abu Dhabi. , la gestion des pneus sera donc plus importante que d’habitude. »

“Je veux rester à la sixième place du championnat des pilotes, donc dans cette dernière course de la saison, je ferai de mon mieux pour regagner le plus de places possible.”

Sebastian vettel (13e):

“Ce n’est évidemment pas agréable de commencer ma dernière course avec l’équipe à partir de la 13e place sur la grille. Le résultat en lui-même est plutôt mauvais, même si j’étais satisfait de ma performance dans le tour. Peut-être que faire le tour parfait m’aurait aidé à être 10e. mais pas mieux que ça. ”

“Mon plan pour la course de demain est simplement d’essayer de faire de mon mieux. Je suppose que nous n’aurons pas une course facile. Je pense que ce sera spécial, car c’est la dernière. Je veux profiter de cette course et me sentir très proche des gens du garage, des mécaniciens, des ingénieurs, de tout le monde. Ce sera très émouvant. ”

Laurent Mekies, directeur sportif:

“Le résultat des qualifications d’aujourd’hui a été tout à fait en ligne avec le reste de la saison, mais il vaut la peine de regarder de plus près car quelques points positifs peuvent être tirés. Notre objectif principal était d’entrer en Q3 sur le pneu moyen, en particulier avec Charles, pour minimiser l’effet de sa pénalité de trois places sur la grille de départ du tour précédent. ”

“Grâce à un excellent tour, Charles a réussi à faire la coupe, mais après cela, il n’a pas eu le même sentiment qu’il avait trouvé en Q1 avec le soft, où il était l’un des plus rapides. Dommage, nous avons vu cette année que la zone La moyenne est très uniforme et il ne faut pas grand-chose pour être en avance ou en retard. La semaine dernière à Sakhir nous avons mené ce groupe de voitures, mais aujourd’hui nous sommes au milieu. Malheureusement, Sebastian n’a réussi à se qualifier que treizième.

“Yas Marina ne s’est jamais adapté à nos voitures, en particulier au troisième et plus lent secteur, même si nous sommes aujourd’hui parmi les plus rapides sur cette partie de la piste, ce qui est intéressant pour l’avenir. Comme d’habitude, nous pouvons espérer que la course est serrée et difficile, avec de nombreuses voitures regroupées, car les écarts de performances ont été réduits à quelques dixièmes. ”

