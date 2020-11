Leclerc: “J’espère que nous pourrons suivre la tendance des dernières courses”

Vettel: “J’ai hâte de voir à quel point nous pouvons être compétitifs à Bahreïn”

Ferrari arrive à Bahreïn avec le défi de poursuivre sa bonne séquence et de couper des points avec ses principaux rivaux. Charles Leclerc et Sebastian Vettel souhaitent savoir s’ils sont tout aussi compétitifs à Sakhir, une piste pleine de défis, que la Turquie.



Charles Leclerc (5e de la Coupe du monde):

«Le Grand Prix de Bahreïn est assez inhabituel dans le sens où, en raison de divers facteurs, la situation change continuellement tout au long du week-end. Dans les premières séances, la piste est très sale à cause de tout le sable qui porte le vent du désert. Petit à petit, quand la piste se dégage, sa nature abrasive la rend dure pour les pneus. ”

“La lumière et la température changent aussi tout le temps, vous commencez au crépuscule avec une piste très chaude et le soleil bas, mais au fur et à mesure que la course progresse, la température baisse et vous devez adapter votre style de pilotage.”

“Je garde de bons souvenirs de l’année dernière, même si elle ne s’est pas terminée aussi bien qu’elle aurait pu l’être. J’espère que nous pourrons suivre la tendance des dernières courses, dans lesquelles nous avons été de plus en plus compétitifs.”

Sebastian vettel (13e de la Coupe du monde):

“Le circuit de Sakhir a toujours été très exigeant pour les pilotes et les voitures. De l’intérieur de la voiture, la température ambiante est quelque chose à noter car nous sommes dans le désert et dans certaines parties de la journée, la chaleur peut être très élevée.”

«Les caractéristiques de la piste mettent en valeur la traction et en font également un test difficile pour les freins, qui sont soumis à beaucoup de stress tout au long du tour. C’est ce que nous, les pilotes, appelons une piste« stop & go »car il faut freiner en permanence. dur puis accélérer beaucoup. ”

“Nous n’avons jamais roulé à Bahreïn aussi tard, mais cela ne fera pas une grande différence sur les températures. Nous avons vu la voiture s’améliorer lors des dernières courses et j’ai hâte de voir à quel point nous pouvons être compétitifs sur cette piste.”

Laurent Mekies, directeur sportif:

“Ce sera une fin inhabituelle à une saison inhabituelle qui a été très difficile pour nous. Notre objectif est de continuer à couper du terrain en termes de performances par rapport aux équipes avec lesquelles nous nous sommes battus cette année, c’est ce que nous avons fait ces cinq dernières. carrières”.

