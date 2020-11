Leclerc: “Aujourd’hui, la dixième place était le maximum que nous pouvions obtenir”

Vettel: “La seule bonne nouvelle aujourd’hui était de savoir que Romain allait bien”

Ferrari conclut le premier week-end à Bahreïn avec une grande déception. Ceux de Maranello s’attendaient à être plus forts dans ce GP après avoir vu la progression lors des dernières courses mais ils n’ont pu ajouter qu’un point que Charles Leclerc a rattrapé après l’abandon de Sergio Pérez dans les derniers tours. La carrière de Sebastian Vettel est également à oublier, dans laquelle son manque de rythme lors du premier relais ne lui laisse aucune option.



Charles Leclerc (10e):

«Après l’accident de Romain, je me sentais très mal. C’était probablement la première fois que je me sentais comme ça pendant la course. J’essayais de tenir la position quand j’ai vu mes rétroviseurs et vu les flammes, donc j’étais inquiet et je voulais savoir ce qui s’est passé. Je suis très heureux qu’il aille bien, et nous devons remercier tous ceux qui travaillent dans la sécurité, le travail qu’ils font est incroyable. ”

«Quand ils m’ont dit que Romain allait bien, je me suis recentrée sur la course, mais c’était une course difficile pour nous, car nous n’étions pas assez rapides. J’ai pris un très bon départ mais ce n’était pas suffisant. La dixième était le maximum. nous pourrions réussir mais maintenant nous avons encore deux courses devant nous et nous allons essayer de tout faire. ”

Sebastian Vetttel (13e):

“Peut-être que la seule bonne nouvelle que j’ai reçue aujourd’hui, c’est quand ils m’ont dit à la radio que Romain allait bien. Quand nous nous sommes arrêtés dans la voie des stands et que nous sommes sortis de la voiture, nous avons vu les images et c’est incroyable comment il a pu sortir de la voiture. Je dois aussi admettre que je ne voulais pas beaucoup voir ces images. En parlant de ma course, ma première longue course a été très mauvaise, je n’avais pas le rythme et j’ai perdu beaucoup de temps. La situation s’est améliorée au fur et à mesure que la course avançait et quand je roulais dans l’air pur, je me sentais mieux, même si c’était encore une course très difficile pour moi. ”

Mattia Binotto, chef d’équipe:

“C’est un résultat très décevant pour nous, nous nous attendions à être plus compétitifs ici après les progrès constatés lors des dernières courses. Bien sûr, après la FP1, il était clair que nous manquions quelque chose par rapport à nos rivaux, et à la fois dans les courses et hier en Nous manquions de rythme lors des qualifications. Les conditions nous ont rendu tout plus difficile, nous espérons nous améliorer pour être plus compétitifs. ”

“Je suis très heureux que Romain ait pu se débrouiller seul après l’accident. Nous devons remercier la FIA pour l’excellent travail qu’elle a accompli pour accroître la sécurité dans ce sport. Aujourd’hui, il a été démontré que des introductions telles que le halo Ils fonctionnent très bien, et je pense que si nous continuons comme ça, nous pouvons rendre le sport plus sûr à l’avenir. ”

