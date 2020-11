Leclerc: “C’était une première journée difficile, j’espérais faire mieux”

Vettel: “Le circuit ne convient pas à notre voiture aussi bien que par le passé”

Ferrari a eu un bon vendredi à Bahreïn. Bien sûr, ceux de Maranello n’ont pas encore frappé la clé sur leur SF1000 et ont donc été exclus du top dix dans les deux sessions. Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont été très homogènes et espèrent tous deux s’améliorer pour demain, afin de partir dans la position la plus avancée possible sur un circuit où ils étaient sans égal sur un tour en 2019.



Charles Leclerc (11 / 14ème):

“Ce fut une première journée difficile. J’espérais faire mieux, car traditionnellement ce circuit a été bon pour l’équipe ces dernières années. Cependant, aujourd’hui, nous avons un peu plus souffert, mais nous sommes en mesure de résoudre de nombreux problèmes vendredi soir. Nous espérons donc revenir plus forts demain, je pense qu’il est clair qu’il faut s’améliorer, en particulier l’équilibre, car plusieurs virages sont très difficiles et nous ne pouvons pas déplacer la voiture correctement, et par conséquent, j’ai commis des erreurs. ils correspondent de manière très uniforme, de sorte que toute légère amélioration peut avoir un impact important sur les résultats de demain. ”

Sebastian Vetttel (12ème / 12ème):

«Aujourd’hui, nous avons eu une séance au soleil et une autre la nuit. Cette fois, vu la période de l’année dans laquelle nous sommes, il y a eu moins de différence entre les conditions par rapport aux années précédentes. Je pense que ce circuit ne s’adapte pas si bien à notre voiture comme par le passé, mais je pense que nous avons une marge de progression, nous devons continuer à travailler pour voir ce que nous sommes capables de faire demain. ”

«Dans la perspective de dimanche, nous savons que le circuit sera difficile pour les pneus, car il est difficile de les gérer correctement, mais ce sera la même chose pour tout le monde. Il est encore difficile de savoir quels pneus seront les meilleurs et combien d’arrêts nous devrons faire. Avant, nous devons nous concentrer sur les qualifications, car plus nous avançons, plus nous avons d’options pour la course. ”

