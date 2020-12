Leclerc: “Je ne blâme personne; si quelqu’un est à blâmer, c’est moi”

Vettel: “Pour moi, c’était une course un peu ennuyeuse”

Ferrari ne laisse pas Sakhir se sentir comme un travail bien fait. La carrière de Charles Leclerc s’est terminée dans le premier tour lorsqu’il a frappé Sergio Pérez; Le Monégasque a chanté le «mea culpa» et a reçu une pénalité de trois positions sur la grille d’Abu Dhabi. Sebastian Vettel n’a pas non plus eu de rythme et a été exclu des points dans ce qu’il considère comme une course ennuyeuse.



Charles Leclerc (RET):

“C’est dommage d’être laissé en dehors de la course dans le premier tour. J’étais à l’intérieur de Max, un peu derrière, j’ai essayé de le suivre en parallèle dans le premier virage et essayé de freiner un peu plus tard. J’avais vu Checo devant moi, mais je m’attendais à ce qu’il reste à l’extérieur de Valtteri, ce qui ne s’est pas produit car il a freiné un peu avant Valtteri et est revenu à l’intérieur du virage. Dès que je l’ai vu revenir j’ai freiné, mais c’était trop tard, j’ai bloqué mon pneu avant et Je suis tombé sur lui. ”

“Je ne blâme personne; si quelqu’un est à blâmer, c’est moi. Bien sûr je suis déçu et ce sera bien de reprendre la voiture dans quelques jours pour que je puisse mettre cette course derrière moi.

Sebastian Vetttel (12ème):

“Nous n’avons pas eu de course très excitante aujourd’hui. Je me suis vraiment battu pour essayer d’obtenir un bon résultat, mais au final c’était très difficile. Aujourd’hui, je me défendais au lieu d’attaquer. Même à la fin, quand j’avais un avantage en termes de pneus, c’était pas facile, donc pour moi c’était une course un peu ennuyeuse. ”

“Nous avons essayé de faire quelque chose de différent en allant assez longtemps sur le premier relais puis en montant les pneus durs. Depuis, j’ai essayé de prendre soin des pneus et de conduire prudemment, mais je ne pense pas que cela fasse une différence aujourd’hui.”

Mattia Binotto, chef d’équipe:

“La carrière de Charles s’est terminée après seulement quatre virages, lorsqu’il est entré en collision avec Pérez, que nous félicitons pour sa première victoire en Formule 1. Les commissaires ont enquêté sur l’incident et ont infligé à Charles Leclerc une pénalité de trois places sur la grille de départ. pour la prochaine course à Abu Dhabi, ce qui met fin à toute discussion sur le bien ou le mal de tout cela. ”

“Quant à Sebastian, c’est dommage que nous n’ayons pas pu obtenir un seul point sur une course aussi folle. Nous devons regarder devant, terminer cette saison et nous concentrer pleinement sur l’année prochaine.”

“Bien que ce fût une journée décevante pour la Scuderia, cela s’est très bien passé pour la Ferrari Driver Academy. Mick Schumacher a remporté le titre de Formule 2 et nous avions aussi Callum Ilott en deuxième position et Robert Shwartzman en quatrième. En Formule. Régional, Gianluca Petecof a remporté le titre devant Arthur Leclerc. Sur 91 courses en F2, F3, Formula Regional et F3, nos gars en ont remporté 20 et ont été sur le podium 59 fois. ”

“Ce sont des statistiques incroyables qui montrent à quel point notre Académie fait un excellent travail, comme le fait que Mick, Callum et Robert participeront au Young Driver Test le 15 décembre à Abu Dhabi.”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard