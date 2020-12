Sebastian Vettel a terminé vendredi mécontent du comportement de sa Ferrari, après que ses mécaniciens aient testé certains réglages qui ne fonctionnaient pas. Charles Leclerc était plus satisfait, même si au début de la deuxième séance il a eu un problème technique qui l’a empêché de faire plus de deux tours.



Charles Leclerc (10º / 20º):

«Aujourd’hui était mieux que ce à quoi nous nous attendions. Tout allait bien jusqu’à ce que nous ayons un problème technique au début du FP2, alors j’espère que demain sera une bonne journée. J’ai aimé une piste avec si peu de virages, ça m’a plu. Je me souviens de mes jours de karting. C’est une belle piste et ce sera une course amusante. Avec de si longues lignes droites, celui qui est derrière aura un gros avantage.

“Ma plus grande préoccupation pour samedi sera de trouver ma place sur la piste lors des qualifications. Les Q1 et Q2 peuvent être particulièrement chaotiques. La voiture allait bien au début du FP2. Je suis convaincu que nous sommes dans une bonne position, mais pour confirmer cela, nous devons encore voir les temps au tour. ”

Sebastian vettel (8ème / 16ème):

«Nous avons eu une journée un peu difficile. La première séance a été bonne, mais la seconde a été horrible. Nous avons essayé quelques changements dans les réglages de la voiture, mais le résultat était une voiture très agressive et ce n’était pas exactement ce dont j’avais besoin. J’espère que demain nous pourrons combler l’écart, que nous nous remettions sur la bonne voie. ”

«Peut-être que la configuration du circuit est trop courte, car elle se termine pratiquement avant de la démarrer, mais ce n’est pas grave. Le virage 4 est plus ou moins comme la semaine dernière, un peu plus rapide car il s’ouvre davantage, mais entre les virages 7 et 8 il y a beaucoup de bosses et les pianos sont très agressifs. Cette partie est assez difficile, mais pas mal. ”

“Avec le trafic de 20 voitures sur la piste, Q1 sera assez serré. Nous devrons aller très lentement dans les tours de récupération pour que les pneus refroidissent et cela compliquera les choses. J’espère que tous les pilotes pourront faire un tour propre sans qu’ils nous dérangent. Ce sera très proche et quelques centièmes peuvent faire la différence “.

