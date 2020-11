Leclerc: “Ce sera ma première fois à Istanbul Park”

Vettel: “J’ai gagné à Istanbul Park en 2011, la dernière fois que nous y sommes allés”

Ferrari arrive en Turquie à la sixième place du championnat des constructeurs et dans deux circonstances: l’un de ses pilotes, Sebastian Vettel, a déjà gagné à Istanbul Park et l’autre, Charles Leclerc, n’y a jamais couru. Bien qu’ils s’attendent à un week-end difficile, en raison des caractéristiques de la piste, ils seront attentifs à toute opportunité qui se présente à eux.



Charles Leclerc (5e de la Coupe du monde):

“Ce sera ma première fois à Istanbul Park. J’ai vu quelques vidéos des courses et j’ai discuté avec ceux qui y ont déjà roulé et tous les commentaires semblent positifs. Je vois que la surface est diversifiée, avec des changements de dénivelé et des virages spectaculaires. Surtout J’ai hâte de tester le virage 8. Il sera intéressant de voir les performances des voitures actuelles là-bas, une première pour tout le monde. ”

Sebastian vettel (14e de la Coupe du monde):

“Je suis heureux de retourner à Istanbul Park, un circuit où j’ai de bons souvenirs et certains pas tellement. Par exemple, vous pourriez dire que mon voyage a commencé ici en 2006, car j’ai fait la une des journaux en réalisant le meilleur temps en C’était ma deuxième séance d’essais libres vendredi avec BMW Sauber. J’ai également gagné ici en 2011, la dernière fois que nous sommes allés en Turquie. ”

«C’est un circuit très intéressant, ce qui est agréable à rouler. Il y a plusieurs dénivelés beaucoup plus prononcés que ce que vous voyez à la télévision et il y a aussi des parties très excitantes. Bien sûr, je parle du virage 8 avec ses trois sommets. Mais en fait, d’un point de vue technique, cette piste a un peu de tout et je pense que les pilotes qui n’ont jamais roulé ici avant l’aimeront dès le départ. ”

Laurent Mekies, directeur sportif:

“Nous avons la chance d’avoir Sebastian, qui y a couru quatre fois. En raison des caractéristiques de la piste, ce ne sera pas un week-end facile pour nous. Cependant, après les trois premiers pilotes, tout a été très serré toute la saison et surtout. Le minimum peut faire la différence entre se battre pour une place dans la deuxième rangée ou ne pas se rendre en Q2. ”

“Notre objectif principal est de confirmer le peu de progrès que nous avons constaté lors des dernières courses et si possible de réduire l’écart par rapport aux leaders du championnat des constructeurs.”

