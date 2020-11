Vettel: “Il y a des courses spéciales, dans lesquelles tout peut arriver”

Leclerc: “Je suis déçu de moi-même, mais Sebastian mérite le podium”

Ferrari a été la grande équipe gagnante de ce GP F1 de Turquie 2020. Ceux de Maranello ont ajouté plus de points que quiconque dans cette épreuve, 27, avec lesquels ils se distancent d’AlphaTauri et ne restent qu’à six points de la cinquième place, Renault. Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont tous deux réalisé de belles courses et l’Allemand est monté sur le podium pour la première fois depuis Mexico 2019.



Sebastian vettel (3e):

“Il y a des courses spéciales, dans lesquelles tout peut arriver. Je pense que la course d’aujourd’hui a clairement montré que j’avais quelque chose de spécial avec Istanbul Park. Je peux dire que j’ai commencé ma carrière en Formule 1 ici et encore une fois ici, en une saison. C’était très difficile, j’ai pu terminer sur le podium pour la première fois. ”

«Le premier tour a été incroyable, j’ai très bien commencé avec les pneus eau lourde, j’avais beaucoup d’adhérence. Puis, quand nous sommes passés en intermédiaire, j’ai un peu plus souffert, mais je pense aussi au fait qu’il y avait moins d’eau sur la piste. il a aidé et dans la dernière section j’ai été très rapide. Au dernier moment j’ai attrapé Charles et Pérez, qui se battaient. Charles l’a doublé, mais il a bloqué et j’ai pu le vaincre. ”

«J’étais sur le point de terminer deuxième. Je suis très désolé pour Charles, je comprends pourquoi il est si en colère, car à plusieurs reprises, je m’identifie à lui. Il est très fort et je sais que très bientôt cette journée ne lui sera plus pertinente Il a eu une belle carrière. ”

Charles Leclerc (4e):

«Je suis très déçu de moi-même. J’ai échoué dans le dernier virage et je n’ai pas grand-chose à dire, car pour le moment c’est le résultat qui compte. Mon départ était mauvais, de la partie sale de la piste, mais quand le La situation s’est améliorée au milieu de la course, j’étais très rapide et j’ai fait un excellent travail en recherchant le groupe devant. »

“Ils avaient été très en avance pendant la course, je l’ai récupéré mais à la fin j’ai tout jeté. Je suis désolé pour l’équipe, car nous aurions pu terminer deuxième aujourd’hui. Bien sûr, je suis très heureux pour Sebastian, il a connu une saison très difficile jusqu’à présent et il mérite beaucoup ce podium. ”

Mattia Binotto, chef d’équipe:

“Après un samedi difficile, c’est très bien de voir le cinquième homme ajouter autant de points dimanche. Nous savions que dans cette course, il s’agissait de faire peu d’erreurs et en tant qu’équipe, nous avons fait un excellent travail, nous avons parfois pris des décisions risquées. Je pense que nous n’aurions pas pu faire mieux, même si nous aurions pu terminer avec les deux pilotes sur le podium. Pendant la nuit, nous avons travaillé très dur pour comprendre le fonctionnement des pneus et l’effort a porté ses fruits. ”

“C’est une excellente nouvelle que Sebastian ait de nouveau terminé sur le podium. Il a fait une belle course et, surtout, un départ fantastique. Charles a été très rapide dans diverses parties de la course, si ce n’était pour le départ et pour le bloquant dans le dernier tour, j’aurais fini en deuxième position ”

“Nous avons marqué beaucoup de points pour le championnat des constructeurs, mais l’écart avec les équipes devant nous est toujours grand. Ici à Istanbul, nous avons clairement indiqué que nous nous améliorions depuis Monza et nous voulons continuer à le faire lors des trois dernières courses de l’année. En terminant, je tiens à féliciter Lewis pour un septième titre bien mérité, qui équivaut au record de Michael Schumacher. ”

