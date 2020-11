Vettel: “La voiture était meilleure que la douzième, mais pas dans ces conditions”

Leclerc: “Notre rythme sous la pluie n’est pas le meilleur, je m’attends à une course sèche”

Pour la cinquième fois en 2020, Ferrari a été exclue du Q3 avec les deux voitures. Bien sûr, l’ordre des pilotes a été l’inverse de ce que nous sommes d’habitude en ce 2020, puisque Sebastian Vettel pour la première fois de Hongrie, a classé devant un Charles Leclerc qui a une fois de plus fait comprendre que la pluie est à lui. Matières en cours.



Sebastian vettel (12ème):

“Nous avons souffert pour réchauffer les pneus et il est devenu clair que quelques degrés peuvent faire toute la différence. Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de maximiser notre potentiel et je pense que le pneu de pluie extrême était notre plus grande faiblesse. Je suis sûr que la voiture était meilleure que être douzième, mais pas dans ces conditions. ”

“Demain sera intéressant, nous sommes partis du milieu de la grille et la situation sur la piste est quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant, même si à Austin 2012 avec le nouvel asphalte, c’est peut-être l’exemple le plus proche. Hier sur le sec, c’était difficile mais aussi amusant. La course ne sera pas facile mais je pense que nous avons une marge de progression à partir de cette position. ”

Charles Leclerc (14e, débutera 13e):

«Les conditions ont été très difficiles et malheureusement nos performances ont été pires que prévu après un bon week-end jusqu’à présent. Le matin, il a beaucoup plu mais j’ai pu sentir l’adhérence et prendre confiance en la voiture, Mais cet après-midi tout était complètement différent. Nous n’avons pas pu remettre les pneus à température en qualifications et nous avons souffert, en plus, notre rythme sous la pluie n’est pas le meilleur. J’espère une course sèche demain. ”

Laurent Mekies, directeur sportif:

“Ce fut une qualification décevante. Nous n’avons à aucun moment été incapables de mettre les pneus à la bonne température, sauf lors de notre dernière tentative en Q1. En Autriche cette année, nous avons déjà souffert sur le mouillé, mais ce matin avec les intermédiaires nous semblions rapides, et nous nous attendions à cela tout est resté le même en qualifications. Cependant, dans des conditions de pluie extrêmes, les deux coureurs n’ont pas pu aller à la limite. ”

«Au cours des séances, il y a eu beaucoup de changements, ce qui montre clairement que ce fut une journée difficile pour tout le monde de mettre les pneus à la bonne température. C’est dommage car jusqu’à la qualification, nous avions été compétitifs dans la zone médiane. Ce sera difficile d’avancer. Ce ne sera pas facile, mais nous ferons de notre mieux pour obtenir le maximum de points possible. Ce sera une longue course, dans laquelle le temps peut être le protagoniste. Nous allons chercher même la moindre opportunité. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard